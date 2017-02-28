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Родители и сотрудники детсада, где отравились дети, вступились за заведующую

Сегодня 12:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
V-kurse.ru

После публикации ВашГород.ру по поводу отравления детей, которое произошло в детском саду № 3, в нашу редакцию пришло два письма.

Напомним, что в редакцию ВашГород.ру обратились двое родителей детей, которые посещают это учреждение. По их словам, они представляют интересы большинства взрослых. Родители пояснили, что 9 ноября в саду у четырёх детей началась рвота. После чего двух детей госпитализировали. Но основная претензия у родителей была к работе заведующей.

Получив обращение от родителей, ВашГород.ру обратился за комментарием в администрацию Новокузнецка. Редакция задала несколько вопросов сотрудникам комитета образования и направила их через пресс-службу администрации города. Ответ, на наш взгляд, был сухим и неполным, но это решение властей.

В материале редакция осветила обе точки зрения — одна из них оказалась более эмоциональной. Что понятно, поскольку родители, обеспокоенные здоровьем своих детей, просто не могут быть равнодушны к ситуации. Вторая точка зрения получилась более прагматичной и сухой, поскольку представляет собой официальный ответ на наш запрос.

Как мы уже сказали, публикация вызвала большой резонанс и бурную волну обсуждения и осуждения. Чтобы прояснить все вопросы, публикуем тексты писем, полученных нами от сотрудников сада и родителей, которые выступили в защиту заведующей, без каких-либо правок.

Вновь отметим, что официальный комментарий от комитета образования по ситуации включён в материал.

На защиту заведующей встали и родители.

Также публикуем письмо, которое стало поводом для написания материала. Копию этого письма родители отправили в прокуратуру, министерство, департамент и комитет образования. В нём приложены все справки, выданные в медучреждении.

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В этой ситуации, как и во многих других, есть две стороны (возможно, и больше), которые по сей день, насколько нам известно, не могут прийти к соглашению. ВашГород.ру призывает всех участников конфликта подойти к решению данной проблемы без эмоций, организуя конструктивный диалог.

Комментарии 2
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Анонимный пользователь
6 0
Детские сады и школы это чёрные дыры Новокузнецка - непонятно что в них происходит, и к чему всё это ведёт! Моё мнение, виноваты все стороны конфликта
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Вольдемар
0 0
Детские сады и школы это чёрные дыры Новокузнецка - непонятно что в них происходит, и к чему всё это ведёт! Моё мнение, виноваты все стороны конфликта
Больше всех виноват вашгород, потому что взялся за эти грязные детские памперсы
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