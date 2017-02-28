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Здоровый город

В Кузбассе родилась ещё одна тройня

Сегодня 11:05
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Forum.inmarket.biz

В этом году это уже второй случай появления сразу троих малышей на свет в Кемеровской области.

Тройня появилась на свет в Кемерове в Областном клиническом перинатальном центре им. Л.А.Решетовой. Как сообщают в департаменте здравоохранения, малыши родились ещё 13 ноября.

Сегодня семья Старцевых получила заслуженные награды. Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина поздравила семью с рождением тройняшек. Также многодетным родителям вручили медальоны и материальную помощь.

Сейчас мама и дети чувствуют себя хорошо и уже готовятся в выписке.

Как рассказали в ведомстве, в семье Старцевых появились два брата и сестра. Имена младенцев уже известны: Иван, Матвей и Милана.

ВашГород.ру рассказывал, что первая в этом году в Кемеровской области тройня родилась в августе. Там также появились на свет два мальчика и девочка.

Комментарии 8
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конь с яйцами
1 6
Нищеты прибыло. Теперь кормите их.
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уан
2 0
Опять после искусственного оплодотворения?
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Екатерина
2 0
Опять после искусственного оплодотворения?
Если даже и после ЭКО это что не дети?
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Даня
2 0
Нищеты прибыло. Теперь кормите их.
Если ты урод, не тебе судить
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аватар
Даня
1 0
Если даже и после ЭКО это что не дети?
Курица *** ,зачем про детей так говоришь тварина!!!
ответить
аватар
Даня
1 0
Курица *** ,зачем про детей так говоришь тварина!!!
Тебе слабо???
ответить
аватар
Даня
0 0
Если даже и после ЭКО это что не дети?
Извините не вам на писал!!!
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Ирина
1 0
Люди откуда у вас столько злости то
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