В этом году это уже второй случай появления сразу троих малышей на свет в Кемеровской области.

Тройня появилась на свет в Кемерове в Областном клиническом перинатальном центре им. Л.А.Решетовой. Как сообщают в департаменте здравоохранения, малыши родились ещё 13 ноября.

Сегодня семья Старцевых получила заслуженные награды. Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина поздравила семью с рождением тройняшек. Также многодетным родителям вручили медальоны и материальную помощь.

Сейчас мама и дети чувствуют себя хорошо и уже готовятся в выписке.

Как рассказали в ведомстве, в семье Старцевых появились два брата и сестра. Имена младенцев уже известны: Иван, Матвей и Милана.

ВашГород.ру рассказывал, что первая в этом году в Кемеровской области тройня родилась в августе. Там также появились на свет два мальчика и девочка.