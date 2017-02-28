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Кемеровскому институту культуры предложили присвоить имя Хворостовского

Сегодня 11:13
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
misanec.ru

Губернатор Аман Тулеев распорядился увековечить имя оперного певца Дмитрия Хворостовского в Кемеровской области.

«Почему бы не присвоить имя певца Кемеровскому институту культуры?» — предложила кемеровчанка Анна Варвянская на сайте «Банк идей».

В обладминистрации добавили, что Хворостовский не раз бывал с выступлениями в Кузбассе на празднованиях Дня шахтёров: давал концерты на площадях и стадионах. Певца наградили кузбасским орденом «Ключ дружбы» и присвоили звание «Почётного гражданина Кемеровской области».

Сейчас инициатива кемеровчанки находится на рассмотрении властей.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября на 56-м году жизни, он долго боролся с опухолью мозга, писал ВашГород.ру.

Комментарии 1
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мужик
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Не рано ли хлопочут? Да и бывал он много где. Пущай Красноярск суетиться.
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