Губернатор Аман Тулеев распорядился увековечить имя оперного певца Дмитрия Хворостовского в Кемеровской области.
«Почему бы не присвоить имя певца Кемеровскому институту культуры?» — предложила кемеровчанка Анна Варвянская на сайте «Банк идей».
В обладминистрации добавили, что Хворостовский не раз бывал с выступлениями в Кузбассе на празднованиях Дня шахтёров: давал концерты на площадях и стадионах. Певца наградили кузбасским орденом «Ключ дружбы» и присвоили звание «Почётного гражданина Кемеровской области».
Сейчас инициатива кемеровчанки находится на рассмотрении властей.
Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября на 56-м году жизни, он долго боролся с опухолью мозга, писал ВашГород.ру.
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