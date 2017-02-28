«Снежные покатушки» в Новокузнецке прошли с размахом. Организаторами проведения мероприятия выступил информационный портал ВашГород.ру.

В семейных соревнованиях, которые проходили на площади общественных мероприятий, участвовали мамы и папы с детьми от двух до семи лет.

По итогам весёлых и интересных соревнований определены победители, получившие грамоты и ценные подарки. Остальным командам вручили сертификаты и призы за участие.

Первое место заняла команда «Снегурёнки». Ей вручили сертификат на покупки в ТРЦ «Планета» на сумму 5 000 рублей.

Второе место — «Ракета». В качестве приза команда получила санки-ватрушку.

Третье место — «Кони-Пони». Приз для неё — сертификат на фотосессию.

Приз зрительских симпатий получили команды «Дудник» и «Быстрые белки». Им подарили сертификаты на посещение контактного зоопарка «Кроля».

Команда ВашГород.ру благодарит всех участников мероприятия за активность и хорошее настроение. А тем, кто не смог принять участие в «Снежных покатушках» смогут поучаствовать и в других, не менее интересных событиях. Оставайтесь с ВашГород.ру.