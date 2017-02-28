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Тулеев сам решит, называть ли улицу в Новокузнецке его именем

Сегодня 11:35
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
10kanal.ru

Об этом рассказал председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Олег Масюков.

Напомним, что одна из жительниц Новокузнецка предложила улицу в городе назвать в честь губернатора Кемеровской области, поскольку, по её словам, Аман Тулеев много сделал для области и простых людей. Девушка рассказала, что ей, как инвалиду, он уже не раз помогал.

Позже это предложение обсудили на заседании комитета по вопросам местного самоуправления и правопорядка горсовета. Однако тогда депутаты не приняли никакого решения.

Недавно депутаты вновь вернулись к этому вопросу и опубликовали официальный ответ на предложение горожанки о присвоении одной из улиц имени Тулеева.

«Предложение одобрено депутатами Новокузнецкого городского Совета. Внесено предложение о возможном присвоении имени и фамилии Губернатора Кемеровской области новой улице в строящемся районе города. Для утверждения данного решения депутатам городского Совета необходимо получить письменное согласие Губернатора на использование его имени. О результатах проводимой работы будем вас своевременно информировать», — говорится в официальном ответе.

Таким образом, если губернатор Кемеровской области даст письменное согласие, то одна из новых улиц в Новокузнецке в скором времени будет названа в честь Амана Тулеева.

Также ВашГород.ру рассказывал, что большинство новокузнечан не оценили подобное продолжение.
Комментарии 11
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Какая жесть...
26 0
Да кому он нужен! Только если Новый Ледовый Дворец! его именем.
Столько лет обещать и не построить!
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местный- 5
15 0
Конечно этот мракобес не только даст своё согласие, но и прикажет назвать улицу своим именем. Народ против, а этот враг Кузбасса ещё своего согласия требует. Отвал разреза Берёзовского, который озеро завалил надо его именем назвать. И вообще. его именем надо называть всё отрицательное и разрушительное. К примеру: разрушительный ураган Тулеева, тулеевская авария на теплотрассе. дорога от Новоильинского района до Бызова имени Тулеева и т.д. и т.п.
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не слепой
16 0
А кто такой этот- Масюков, что такую чепуху с названием, против воли народа затеял?
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ёжик
13 0
За все беды граждан в Кузбассе отвечает губернатор. Хороший ли у нас губернатор? Достоин ли он чтобы назвать его именем улицу, когда такие вещи происходят во власти?Знайте все, как заботятся в Кузбассе о своих гражданах! Новокузнецк. В следствии лишь того что, заведующий кардиологическим отделением ГКБ №29, не смог определить и услышать за 10 дней, вообще ни каких проблем по сердцу у пациентки. Человеку и всей семье, просто искалечили жизнь. Ревматоидный полиартрит и образовавшийся на тот момент ревматический порок сердца, просто полностью исключили. После сорока летнего возраста, человеку определена была врождённая аномалия соединительной ткани; врождённая аномалия костно-мышечной системы с врождённой аномалией спинного мозга; врождённая аномалия сердечно-сосудистой системы. И группа инвалидности определена - 2 группа по "общему" заболеванию. И хотя само заболевание организма, полностью исключено, этот факт никого не смущает. В момент образовавшегося ревматического порока сердца, человека оставили вообще без оказания мед помощи в тяжёлом состоянии. В течении 16 лет продолжается психологическая травля инвалида 2 группы и уже пенсионера по возрасту. Принуждают насильно согласиться с диагнозом врачей, который был сделан умышленно, в защиту "глухого" заведующего. Полиция, прокуратура, СК отказывают в возбуждении уголовного дела и защиту законных прав пострадавшего человека. ДОЗН, зам губернатора по здравоохранению, УПЧ, ОНФ, ОП, СМИ города и области, также отказывают в помощи. Юристы и адвокаты не хотят связываться с делами врачей. Неоднократные обращения на самого губернатора направляются в ДОЗН. А специалисты ДОЗН сами в этой ситуации замешаны и потому не принимают мер. Статус инвалидности не меняют на статус соответствующий заключению врачей т.к. до 18 летнего возраста не определялось ни каких аномалий вообще. Может ли при данной ситуации, человек вообще обращаться за помощью в мед учреждения города? Я думаю что нет, потому что, опасно для жизни! Вот она забота о нашем здоровье и жизни, на территории ДОБРА!!! Как быть человеку?
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Бусина
14 0
А ничего, что новокузнечане многие против, этого?? Особенно в свете событий с разрезами???? Назвать улицу именем того, кто называет жителей района то засланными казачками,то варягами, то еще кем...???? А другая там горожанка не предлагала назвать улицу, именем Мартина ( вора) например, или именем Павлова(вора)???? Вы там ополоумели что ли????
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Хз
8 0
Улица"СТАРОГО МАРАЗМАТИКА".
Вот только такое название для этой улицы.
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Антошка
5 0
Как можно называть улицу в честь человека, который оскорбляет свой народ "отморозками"?
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Я так кумекаю:
1 0
В Москве хотят назвать мост в честь Б.Е. Немцова, который в своё время сотворил огромную ГЛУПОСТЬ, собрав миллион подписей о прекращении в Чечне военных действий, и ЛИЧНО отвез их Б.Н.Ельцину.
Все "за", даже Сам Владимир Путин(президент РФ до 18 марта 2018г.), только Борис Ефимыч до сих пор не дает на это своё согласие.
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Ветер перемен...
1 0
Если это всё же случится,то пусть жители той улицы не стесняясь выливают помои,фекалии,выкидывают мусор в окно на эту улицу. Пусть все прохожие справляют нужду в каждом углу улицы названной его именем. Пусть эта улица станет позором Новокузнецка, чтобы вообще было стыдно произносить название этой улицы. Вообще считаю что фамилии:Путин, Медведев, Тулеев и много кто ещё должны стать синонимами к нецензурной брани,чем-то ругательным. Чтобы родители учили детей не произносить эти фамилии,так как это низко,грязно,и портит репутацию человека оскверняя его и его родителей.
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Ветер перемен...
1 0
Если это всё же случится,то пусть жители той улицы не стесняясь выливают помои,фекалии,выкидывают мусор в окно на эту улицу. Пусть все прохожие справляют нужду в каждом углу улицы названной его именем. Пусть эта улица станет позором Новокузнецка, чтобы вообще было стыдно произносить название этой улицы. Вообще считаю что фамилии:Путин, Медведев, Тулеев и много кто ещё должны стать синонимами к нецензурной брани,чем-то ругательным. Чтобы родители учили детей не произносить эти фамилии,так как это низко,грязно,и портит репутацию человека оскверняя его и его родителей.
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олег
2 0
под его руководством могут жить только инвалиды, физические или моральные
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