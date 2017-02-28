Об этом рассказал председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Олег Масюков.

Напомним, что одна из жительниц Новокузнецка предложила улицу в городе назвать в честь губернатора Кемеровской области, поскольку, по её словам, Аман Тулеев много сделал для области и простых людей. Девушка рассказала, что ей, как инвалиду, он уже не раз помогал.

Позже это предложение обсудили на заседании комитета по вопросам местного самоуправления и правопорядка горсовета. Однако тогда депутаты не приняли никакого решения.

Недавно депутаты вновь вернулись к этому вопросу и опубликовали официальный ответ на предложение горожанки о присвоении одной из улиц имени Тулеева.

«Предложение одобрено депутатами Новокузнецкого городского Совета. Внесено предложение о возможном присвоении имени и фамилии Губернатора Кемеровской области новой улице в строящемся районе города. Для утверждения данного решения депутатам городского Совета необходимо получить письменное согласие Губернатора на использование его имени. О результатах проводимой работы будем вас своевременно информировать», — говорится в официальном ответе.

Таким образом, если губернатор Кемеровской области даст письменное согласие, то одна из новых улиц в Новокузнецке в скором времени будет названа в честь Амана Тулеева.

Также ВашГород.ру рассказывал, что большинство новокузнечан не оценили подобное продолжение.