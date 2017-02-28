Кемеровская Госавтоинспеция проведёт рейды по водителям, говорящим по телефону за рулём.

«Разговор по сотовому телефону на скамейке в парке не представляет опасности ни для говорящего, ни для окружающих, другое дело — использование мобильного за рулём движущегося автомобиля», — пояснили в ГАИ.

Водителю необходимо полностью сосредоточиться на дороге, а телефонный разговор может отвлечь и привести к трагедии. Полного запрета на связь нет — правила разрешают использовать гарнитуру hands free, однако стоит помнить, что даже это может отвлечь. При необходимости лучше остановиться и поговорить.

В связи с этим сотрудники ГИБДД усилят контроль за водителями, которые пренебрегают правилами. Штраф за нарушение — 1500 рублей. С начала года за разговоры по телефону за рулём наказали более 300 водителей.