Кемеровская Госавтоинспеция проведёт рейды по водителям, говорящим по телефону за рулём.
«Разговор по сотовому телефону на скамейке в парке не представляет опасности ни для говорящего, ни для окружающих, другое дело — использование мобильного за рулём движущегося автомобиля», — пояснили в ГАИ.
Водителю необходимо полностью сосредоточиться на дороге, а телефонный разговор может отвлечь и привести к трагедии. Полного запрета на связь нет — правила разрешают использовать гарнитуру hands free, однако стоит помнить, что даже это может отвлечь. При необходимости лучше остановиться и поговорить.
В связи с этим сотрудники ГИБДД усилят контроль за водителями, которые пренебрегают правилами. Штраф за нарушение — 1500 рублей. С начала года за разговоры по телефону за рулём наказали более 300 водителей.
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