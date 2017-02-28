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Алкоголиков хотят лечить принудительно

Сегодня 12:15
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
форум-авто35.рф

Госдума не собирается отказываться от идеи о принудительном лечении алкоголиков.

Депутаты намерены доработать законопроект о лечении лиц совершивших административное правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Предполагается, что решение о принудительном лечении будет принимать суд.

Правительство не поддержало инициативу парламентариев. В кабмине объяснили, что принудительное лечение от алкоголизма противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако депутаты настроены решительно: они планируют доработать документ и внести его на рассмотрение Госдумы.

Комментарии 1
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ёжик
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Ну, нормальненько так! Принудительное лечение алкоголизма противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. А тот факт что эти твари в алкогольном опьянении лишают людей жизни, а потом говорят "не помню пьян был", это не аргумент конечно чтобы завязать горло этим алкашам!
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