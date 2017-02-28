Госдума не собирается отказываться от идеи о принудительном лечении алкоголиков.

Депутаты намерены доработать законопроект о лечении лиц совершивших административное правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Предполагается, что решение о принудительном лечении будет принимать суд.

Правительство не поддержало инициативу парламентариев. В кабмине объяснили, что принудительное лечение от алкоголизма противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако депутаты настроены решительно: они планируют доработать документ и внести его на рассмотрение Госдумы.