Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Сегодня 12:32
Титул «Мисс Вселенная-2017» получила жительница Южноафриканской республики Деми-Ли Нел-Питерс.
Победительница хочет воспользоваться своим титулом, чтобы помочь борьбе с ВИЧ и СПИДом в ЮАР, сообщает «Интерфакс».
По информации «Российской газеты», Деми-Ли Нел-Питерс 22 года.
За победу в конкурсе она получит годовое содержание, апартаменты в Нью-Йорке и другие призы.
Всего за звание «Мисс Вселенная» боролись 92 девушки со всего мира.
Ранее ВашГород.ру сообщал о победительнице конкурса «Мисс Мира-2017».
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