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Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Сегодня 12:32
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
interfax.ru

Титул «Мисс Вселенная-2017» получила жительница Южноафриканской республики Деми-Ли Нел-Питерс.

Победительница хочет воспользоваться своим титулом, чтобы помочь борьбе с ВИЧ и СПИДом в ЮАР, сообщает «Интерфакс».

По информации «Российской газеты», Деми-Ли Нел-Питерс 22 года.

За победу в конкурсе она получит годовое содержание, апартаменты в Нью-Йорке и другие призы.

Всего за звание «Мисс Вселенная» боролись 92 девушки со всего мира.

Ранее ВашГород.ру сообщал о победительнице конкурса «Мисс Мира-2017».

Комментарии 2
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00000
0 0
Хороша кобылка, зубы белые, рот хорошо открывает!)
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Особенная
1 0
Красивая девушка, достойная такого титула.
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