Титул «Мисс Вселенная-2017» получила жительница Южноафриканской республики Деми-Ли Нел-Питерс.

Победительница хочет воспользоваться своим титулом, чтобы помочь борьбе с ВИЧ и СПИДом в ЮАР, сообщает «Интерфакс».

По информации «Российской газеты», Деми-Ли Нел-Питерс 22 года.

За победу в конкурсе она получит годовое содержание, апартаменты в Нью-Йорке и другие призы.

Всего за звание «Мисс Вселенная» боролись 92 девушки со всего мира.

Ранее ВашГород.ру сообщал о победительнице конкурса «Мисс Мира-2017».