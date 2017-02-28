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где она там нашла на каменской место для расширения? для ликвидации пробки на каменской, нужно перенастроить светофор свободы-каменской и соединить ул.свободу с тимирязева.
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В Кемерове предложили организовать реверсивное движение по проблемному участку.
«Будет лучше, если расширить улицу Каменская, добавив одну полосу, и сделать на ней реверсивное движение: две полосы утром от ТРЦ „Гринвич“ к улице Сибиряков-Гвардейцев, а вечером две полосы в обратном направлении», — написала кемеровчанка в «Банке идей».
По её мнению, так можно избавиться от пробок на участке и упростить выезд с ФПК.
Накануне в городе предложили запустить ещё один участок реверса — на Притомском проспекте, писал ВашГород.ру.
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