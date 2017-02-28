В Кемерове предложили организовать реверсивное движение по проблемному участку.

«Будет лучше, если расширить улицу Каменская, добавив одну полосу, и сделать на ней реверсивное движение: две полосы утром от ТРЦ „Гринвич“ к улице Сибиряков-Гвардейцев, а вечером две полосы в обратном направлении», — написала кемеровчанка в «Банке идей».

По её мнению, так можно избавиться от пробок на участке и упростить выезд с ФПК.

Накануне в городе предложили запустить ещё один участок реверса — на Притомском проспекте, писал ВашГород.ру.