Это единственный крытый эндуро парк за Уралом.

В Новокузнецке открыли крытый парк для экстремального катания на мотоциклах «ЭНДУРО 42». Это, пожалуй, единственное место в городе, где можно покататься на мотоцикле зимой, да ещё и в помещении.

Пока эндуро парк работает в тестовом режиме. Однако уже в эти выходные проёдёт официальное открытие.

Как говорят любители эндуро спорта этот парк открыли «несахарных, катающих и желающих катать новые маршруты».

Поэкстремалить можно уже сейчас. Однако, как рассказали ВашГород.ру владельцы парка, сейчас идут последние приготовления к открытию. Заканчивают косметический ремонт и завозят мотоциклы для проката.

Все любители экстрима могут полихачить на трассе длиной 120 метров. Им предстоит преодолеть полосу препятствий из брёвен, покрышек и трекеров — приспособлений для выполнения трюков. На случай падения — песок, чтобы было не так больно.

Такая трасса позволит отработать все навыки внедорожной езды на мотоцикле. А, тем кто не уверен или боится, всегда поможет тренер.

«Асфальта — минимум. Грязи и адреналина — максимум!» — рассказал один из экстремалов Тарас Иванов.

Территория парка разделена на несколько зон: зона катания, где непосредственно проходят заезды и тренировки, ремонтная зона, где находятся и ремонтируются мотоциклы, а также зона отдыха. Покат, тренировки, ремонт мотоциклов, магазин, тренажерный зал, хоть и небольшой, и даже баня — всё это объединил в себе эндуро парк.

Такой парк — единственный за Уралом. Подобный парк есть в Москве, но и там мотоциклисты вынуждены кататься по специальному покрытию, а не по земле, что, конечно, отдаляет тренировки в центре от реального внедорожного катания. В Новокузнецком же парке условия приближены к реальным.

При этом покататься можно, как на своём мотоцикле, так и на том, что в парке предлагают взять в аренду. Кстати, арендовать можно и квадроцикл.

Цена за 45 минут катания на своём двухколёсном коне — всего 200 рублей, 50 минут 300 рублей, час — 500 рублей. Аренда техники от 200 рублей до 3000 в зависимости от времени катания о объёма двигателя.

Официальное открытие парка пройдёт уже в эту субботу, 2 декабря, в 12 часов.

Адрес: улица Челюскина, 53.