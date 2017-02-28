Эмоциональный интеллект влияет на успешность человека в социуме гораздо больше, чем IQ — утверждают специалисты, ссылаясь на авторитетные исследования.

Эмоциональный интеллект отвечает за распознавание личных эмоций и эмоций окружающих людей, а также за управление ими. Повышение эмоционального интеллекта ведёт к снижению внутреннего напряжения, повышению спокойствия, уверенности, влиятельности.

Поведение человека, в большей степени, определяется его эмоциональным состоянием, чем его желаниями и планами. Поэтому важно разбираться в эмоциях, чувствах и уметь ими управлять. Считается, что люди в своих действиях осознаны всего на 5−20%, а на 80−95% мы управляемы инстинктами и эмоциями. Уровень же осознанности определяется во многом именно развитием эмоционального интеллекта.

Большинство людей по жизни пытаются бороться с недостатками, а это аутоагрессивная программа, разрушающая себя, снижающая самооценку, ведущая к постоянной усталости, разочарованию, потере желаний и интереса к жизни. И всего-то 20−40 процентов идут другим путем — развивают свои достоинства (сильные стороны).

Основой основ — развитием эмоционального интеллекта занимались новокузнечане на курсе в центре «Мир взаимоотношений» в течение трёх дней под руководством известного московского психолога Сергея Аракеляна. Он согласился ответить на несколько вопросов для ВашГород.ру.

— Сергей Станиславович, как известно, профессиональные психологи не вправе давать советы — они рекомендуют что-либо практиковать. Что например?

— Начнем с того, что центр — образовательное учреждение, программы в нём сертифицированные. Прошедший базовый курс даёт довольно широкое представление об эмоциональных основах наших реакций и поведения. Кроме этого, участники на себе ощущают практический эффект, снижая внутреннее напряжение, освобождаясь от некоторых страхов, обид, и других процессов, крадущих внутреннюю энергию человека. При этом уменьшается количество претензий к себе и другим, улучшаются взаимодействия с близкими, и не только, людьми.

Нередко, обращаются к психологу за советом, как поступить в той или иной ситуации. Однако настоящий психолог не даёт советов. Задача психолога создать условия, при которых человек, обратившийся за помощью, сможет разобраться в ситуации и увидеть лучшие для него варианты решения (а не с точки зрения психолога). Для этого существуют разные психологические подходы, включающие разные техники, например моделирование ситуации.

К вопросу о конкретных рекомендациях. Чтобы получить устойчивый результат, предлагаем практиковать состояния и некоторые действия, приведшие к желаемому результату в течение некоторого времени. Например, человеку ощутившему состояние внутреннего достоинства, вместо привычного состояния уничижения рекомендуем практиковать новое состояние несколько раз в день. Тому, кто ощутил благодарность вместо вины, рекомендуем благодарить вместо извинения и оправдания. Важно, что рекомендации даются человеку, ощутившему эти состояния. В противном случае они будут непонятны и вызовут только протест.

— Почему широко не принято ходить на тренинги или консультацию к психологу?

-На ремонт машину средства охотнее находят, нежели на поломку внутреннего мира. К тому же на работе коллеги или соседи застрявшему в проблеме всегда подскажут выход. Вот и кажется на первый взгляд — чем не психологическая помощь? Ключевое слово — кажется.

Недоверие к психологу имеет место быть. Психолога надо выбирать грамотного. А как его определить? Помните простой принцип: терапевт «лечит собой», поэтому прислушайтесь к своим ощущения от общения. А второй критерий — результат. Важно ощущать изменения, улучшение своего состояния и видение своих дальнейших действий.

Работа с грамотным психологом — это лучшие инвестиции в себя. Экологически безопасная проработка проблемы в человеке наполняет его эмоционально, энергетически, делает более успешным по жизни.

— А почему мужчины реже идут учиться по таким образовательным программам?

-Это нормально и естественно. Мужчинам важно чувствовать себя на высоте, иначе трудно выполнять свою покровительствующую функцию. Вследствие этого мужчинам трудно признаться в своей некомпетентности, даже самому себе, и уж тем более, своей женщине. Мужчины идут учиться либо из интереса, когда у него реально высокая самооценка и его не волнует стороннее мнение, либо от безысходности. В любом случае его действия вызывают у меня уважение.

— Вернёмся к эмоциям…

— Эмоциональная сфера — не сильная сторона мужчины. Женщина, по своей природе, более влиятельна в эмоциональном плане. И тут непаханное поле нам, психологам, разбирать невыдуманные поведенческие ситуации, с которыми приходят на курс представительницы прекрасного пола.

На курсе мы учим развивать навыки эмоциональной культуры и эффективного взаимодействия, вместо поиска виноватого. Ведь, если человек пишет безграмотно, дело не в ручке.

Мы учим, как реагировать на агрессию. Если летит камень, совсем необязательно стоять у него на пути. Отойдите, переключитесь. Способов много — баня, шопинг, спорт, музеи… Но главное — исцеление душевных ран. Ведь именно, когда словом или действием попадают по больному, реакция может быть неконтролируемой и под горячую руку попадают в первую очередь дети, близкие люди. Проработав же душевные раны, человек воспринимает крик начальника, мужа, претензии жены, как шум прибоя.

— Что пожелаете нашим читателям?

— Больше любите! Начните с себя. Любовь — мощный энергетический ресурс.

Лилия Горбунова.