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В Кемеровской области за 2017 год создали 21 000 рабочих мест

Сегодня 13:30
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Market.kz

Об этом сообщили в областном департаменте труда и занятости населения.

Это данные с января по октября 2017 года. В ведомстве рассказали, что за аналогичный период прошлого года количество созданных рабочих мест было на 8% меньше. Больше всего рабочих мест в этом году появилось в сфере угольной промышленности — около 4500.

Также активный рост зафиксирован и в сфере транспорта и связи. За десять месяцев 2017 года было создано 1206 рабочих мест. Почти столько же в сфере бытового обслуживания — 1 131.

В некоторых областях количество организованных рабочих мест осталось таким же, как и в предыдущем году. В 2017 году в сфере ЖКХ создали 1013 рабочих мест, сфера потребительского рынка — 6 362 единицы.

Также в ведомстве рассказали, что в службе занятости числится более 27 000 вакансий. К слову, безработных в Кемеровской области почти 3000 меньше — около 24 000.

По сравнению с 2016 годом безработных граждан стало меньше на 8 000. А вот количество вакантных мест, наоборот, выросло на 5 000. Сейчас же уровень безработицы составляет 1,8% от экономически активного населения, это на 0,5% ниже, чем в прошлом году.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, сколько в Кузбассе получают педагоги и врачи.

Комментарии 11
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Да
4 0
Для кого эта брехня?
для поклонников зомбоящика, которым всегда в радость лапша на уши.
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аватар
Тулеев! Рекультивируй разрезы за собой!!!
2 0
Враньё - это политика партии
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анна
1 0
Молодому специалисту по специальности природообустройство служба занятости ничем не помогла. Не нужны мы городу. А каждый год на последнем звонке выпускников приглашают после окончания учебы в вузе возвращаться в родной город. ..
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олег
4 0
наперсточники крутят какими то цифирками, процентами, голова кругом... а поглядишь вокруг- ни работы, ни зарплаты нет нормальной
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олег
3 4
а вообще, не рабочие места нам нужны, а неприкосновенность частной собственности! зачем кому то напрягаться и поднимать производство с нуля, если завтра он отойдет чайке или тулею или его замам?
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Евлампий
0 1
Молодому специалисту по специальности природообустройство служба занятости ничем не помогла. Не нужны мы городу. А каждый год на последнем звонке выпускников приглашают после окончания учебы в вузе возвращаться в родной город. ..
Знаем мы таких "Специалистов": "Опыта - 0, знаний - 0, отличить болт от шайбы не в состоянии".
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Алексей
0 0
Очередное вранье от областного департамента!!!!!
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Миша
0 0
а вообще, не рабочие места нам нужны, а неприкосновенность частной собственности! зачем кому то напрягаться и поднимать производство с нуля, если завтра он отойдет чайке или тулею или его замам?
Так что Вас не устраивает? Неприкосновенность частной собственности охраняется законом, и РФ является частной собственностью президента. Указом №314 он доверяет управление частью своей собственности чиновникам по списку. У вас в частной неприкосновенной собственности только рабсила, и ничего более, всё остальное прикосновенное - вот ей и распоряжайтесь по своему усмотрению.
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Наталья
0 0
А сколько рабочих мест попало под банкротство предприятий? В той же угольной промышленности? Одно банкротят, на этой же базе создают новое предприятие и вроде как места рабочие, а люди-то те же, что и до банкротства.
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Акрихин
0 0
Странно ?Есть места где работать..... есть выбор и есть безработные.
Может дело не в рабочих местах ...не в рабочих....а в системе оплаты труда?
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