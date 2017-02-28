Об этом сообщили в областном департаменте труда и занятости населения.

Это данные с января по октября 2017 года. В ведомстве рассказали, что за аналогичный период прошлого года количество созданных рабочих мест было на 8% меньше. Больше всего рабочих мест в этом году появилось в сфере угольной промышленности — около 4500.

Также активный рост зафиксирован и в сфере транспорта и связи. За десять месяцев 2017 года было создано 1206 рабочих мест. Почти столько же в сфере бытового обслуживания — 1 131.

В некоторых областях количество организованных рабочих мест осталось таким же, как и в предыдущем году. В 2017 году в сфере ЖКХ создали 1013 рабочих мест, сфера потребительского рынка — 6 362 единицы.

Также в ведомстве рассказали, что в службе занятости числится более 27 000 вакансий. К слову, безработных в Кемеровской области почти 3000 меньше — около 24 000.

По сравнению с 2016 годом безработных граждан стало меньше на 8 000. А вот количество вакантных мест, наоборот, выросло на 5 000. Сейчас же уровень безработицы составляет 1,8% от экономически активного населения, это на 0,5% ниже, чем в прошлом году.

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