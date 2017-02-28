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В российском мегаполисе упал метеорит — вспышка озарила ночное небо

Сегодня 13:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
youtube.com

Уралу опять не везёт. Несколько лет назад в небе над Челябинском взорвался метеорит. Теперь падение зафиксировано в Екатеринбурге.

Как сообщает портал 66.ru, небесный объект упал в районе Уральского выставочного центра. Свидетелями явления стали многие очевидцы, которые начали делиться снимками и видеозаписями в социальных сетях.

Со слов очевидцев, небесное тело двигалось со стороны аэропорта Кольцово, а после падения якобы был виден дым на месте возможного падения. Специалисты пока не комментируют произошедшее событие.

Комментарии 5
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-=-_-=-
10 1
Что-то их притягивает к Уралу..
Радиация по всей видимости!) Самое радиационно грязное место на планете земля -это не Чернобыль как многие думают, а озеро возле комбината Маяк на Урале и все это фонит под открытым небом!) И никаких саркофагов как в Чернобыле)) Замечательная страна!))))
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Акрихин
3 11
Радиация по всей видимости!) Самое радиационно грязное место на планете земля -это не Чернобыль как многие думают, а озеро возле комбината Маяк на Урале и все это фонит под открытым небом!) И никаких саркофагов как в Чернобыле)) Замечательная страна!))))
Опять таблетки забыл принять ?
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gkk
1 0
Первое видео похоже очень на фейк не естественно падал. Второе и третье скорее всего челябинское старое.
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