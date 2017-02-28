Уралу опять не везёт. Несколько лет назад в небе над Челябинском взорвался метеорит. Теперь падение зафиксировано в Екатеринбурге.

Как сообщает портал 66.ru, небесный объект упал в районе Уральского выставочного центра. Свидетелями явления стали многие очевидцы, которые начали делиться снимками и видеозаписями в социальных сетях.

Со слов очевидцев, небесное тело двигалось со стороны аэропорта Кольцово, а после падения якобы был виден дым на месте возможного падения. Специалисты пока не комментируют произошедшее событие.