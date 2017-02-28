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В Новокузнецке установлен рекорд посещаемости хоккейных матчей

Сегодня 13:40
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ХК "Металлург"

Кто бы что ни говорил, но хоккей Новокузнецку всё же нужен.

Матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, который состоялся в Новокузнецке 26 ноября между «Кузнецкими Медведями» и нижнекамским «Реактором», стал самым посещаемым в сезоне из всех игр восточной конференции. В воскресенье поболеть за команду пришли 2350 зрителей.

Не смотря на неудачи новокузнечане ходят поддерживать свою любимую команду. В настоящее время «Кузнецкие медведи» занимают 14 место в восточной конференции. От зоны плей-офф их отделяют 18 очков.

«Металлург» также пока находится за зоной плей-офф. Команда занимает 20 место. От заветной 16-ой строчки отставание составляет 4 очка.

Комментарии 2
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Максим
1 3
Школам просто бесплатные пригласительные раздали. И попросили прийти
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ААА
0 0
Просто есть люди-болельщики, которым не безразличен хоккей Новокузнецка.
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