Кто бы что ни говорил, но хоккей Новокузнецку всё же нужен.

Матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, который состоялся в Новокузнецке 26 ноября между «Кузнецкими Медведями» и нижнекамским «Реактором», стал самым посещаемым в сезоне из всех игр восточной конференции. В воскресенье поболеть за команду пришли 2350 зрителей.

Не смотря на неудачи новокузнечане ходят поддерживать свою любимую команду. В настоящее время «Кузнецкие медведи» занимают 14 место в восточной конференции. От зоны плей-офф их отделяют 18 очков.

«Металлург» также пока находится за зоной плей-офф. Команда занимает 20 место. От заветной 16-ой строчки отставание составляет 4 очка.