Легенда фитнес-индустрии впервые приехала в Новосибирск.

Знаменитая в фитнес-индустрии личность Кевин Леврон является легендарным бодибилдером, неоднократным участником топ 3 конкурса «Мистер Олимпия», победителем «Арнольд Классик». Его имя украшает зал славы бодибилдинга, а его форма до сих пор внушает трепет и уважение. Кевин Леврон был настоящей иконой для любителей бодибилдинга и культуризма 90-х, но остается в отличной форме и сейчас.

Всего же спортсмен посетил в России несколько городов. Среди них Москва, Тамбов, Краснодар, Уфа, Омск и Новосибирск.

В Новосибирске спортсмен находился двое суток. Как рассказал ВашГород.ру один из организаторов тура, график Леврона был расписан буквально поминутно.

Всего посетило семинары Кевина Леврона более 250 человек со всей Сибири: Новосибирска, Новокузнецка, Кемерова, Гурьевска, Прокопьевска, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Барнаула, Бийска, Иркутска.

С 22 по 23 ноября известный бодибилдер пообщался со своими фанатами, затем встретился на закрытой тренировке в одном из фитнес клубов города.

«Новосибирск даже и мечтать не мог, что сам Кевин Леврон когда-нибудь его посетит. Это мировая и легендарная личность. И в очередной раз он это доказал. Он профессионал своего дела. Приятным удивлением было и то, что он харизматичный, весёлый и открытый человек. И, оказывается, певец. Одну из песен он лично исполнил вместе с группой „Рви меха“», — рассказали организаторы тура.

Ни один из фанатов, пришедших на семинар не остался незамеченным. Кевин Леврон лично сфотографировался абсолютно с каждым участником. Покидая Новосибирск, он заявил, что очень хочет вернуться в Сибирь еще раз, в 2018 году. Ну, а те, кому довелось лично пообщаться со звездой, зарядились невероятными эмоциями и позитивом.