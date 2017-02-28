Эксперты составили список лучших смартфонов уходящего года.

При подготовке рейтинга специалисты учитывали мощность, дизайн, спецификации устройств, а главное внимание уделили соотношению цены и качества.

Список возглавил Samsung Galaxy S8, а новинка ноября айфон X стал лишь четвёртым, сообщает РИА Новости с ссылкой на портал TechRadar.

В топ-3 также вошли Samsung Galaxy S8 Plus и Google Pixel 2.

В десятке лучших названы айфон X, Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy Note 8, LG V30, LG G6, айфон 8 Plus и OnePlus 5T.