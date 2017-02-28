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Названы лучшие смартфоны 2017 года

Сегодня 15:12
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kodotel.ru

Эксперты составили список лучших смартфонов уходящего года.

При подготовке рейтинга специалисты учитывали мощность, дизайн, спецификации устройств, а главное внимание уделили соотношению цены и качества.

Список возглавил Samsung Galaxy S8, а новинка ноября айфон X стал лишь четвёртым, сообщает РИА Новости с ссылкой на портал TechRadar.

В топ-3 также вошли Samsung Galaxy S8 Plus и Google Pixel 2.

В десятке лучших названы айфон X, Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy Note 8, LG V30, LG G6, айфон 8 Plus и OnePlus 5T.

Комментарии 3
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Гоша
1 4
Ну, не знаю, не знаю... Как бЭ по соотношению "цена-качество" можно поставить Хуавей на первое место. Самсунги и Афони неоправданно дороги.
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конь лохматый
0 0
Айфона на 2 симки нет
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Особенная
1 1
1 место - Сяоми, оч крутые телефоны. Айфоны - в топку!
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