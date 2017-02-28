Причина — сообщение о взрывном устройстве.

Поезд Новокузнецк — Москва задержали в Новосибирске из-за сообщений о бомбе. Также сбился с графика и поезд, идущий по маршруту Нерюнгри — Москва.

Сегодня, 27 ноября, как сообщили на сайте Западно-Сибирской железной дороги, в Новосибирске пришлось дольше положенного остановиться двум поездам.

На станции Новосибирск-Главный пассажирские поезда № 75 Нерюнгри — Москва и № 117 Новокузнецк — Москва были задержаны на некоторое время из-за сообщений о подозрительных предметах.

Как сообщают РИА Новости, звонивший аноним сообщил о том, что в одном из этих поездов может находиться бомба. После чего пассажиров оперативно эвакуировали из вагонов.

Однако, как сообщают в компании, сотрудники полиции в результате проверки не обнаружили никаких подозрительных предметов. После чего поезда вновь отправились по своему маршруту.

В пресс-службе РЖД сообщили, что всего поезда задержали не больше, чем на 25 минут. Сейчас бригады принимают все возможные меры, чтобы снова вернуться в график движения.

ВашГород.ру рассказывал, что не так давно страну захлестнула волна телефонного терроризма. Череда эвакуаций прошлась по Новосибирску ещё в сентябре. В начале октября телефонные террористы заявили о бомбах в нескольких новосибирских школах, а в конце месяца — о взрывном устройстве в аэропорту «Толмачёво». Напомним, в конце сентября спецслужбы заявили об установлении личности телефонного террориста.