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Пассажиров поезда Новокузнецк — Москва эвакуировали в Новосибирске

Сегодня 15:40
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Thenews.mx

Причина — сообщение о взрывном устройстве.

Поезд Новокузнецк — Москва задержали в Новосибирске из-за сообщений о бомбе. Также сбился с графика и поезд, идущий по маршруту Нерюнгри — Москва.

Сегодня, 27 ноября, как сообщили на сайте Западно-Сибирской железной дороги, в Новосибирске пришлось дольше положенного остановиться двум поездам.

На станции Новосибирск-Главный пассажирские поезда № 75 Нерюнгри — Москва и № 117 Новокузнецк — Москва были задержаны на некоторое время из-за сообщений о подозрительных предметах.

Как сообщают РИА Новости, звонивший аноним сообщил о том, что в одном из этих поездов может находиться бомба. После чего пассажиров оперативно эвакуировали из вагонов.

Однако, как сообщают в компании, сотрудники полиции в результате проверки не обнаружили никаких подозрительных предметов. После чего поезда вновь отправились по своему маршруту.

В пресс-службе РЖД сообщили, что всего поезда задержали не больше, чем на 25 минут. Сейчас бригады принимают все возможные меры, чтобы снова вернуться в график движения.

ВашГород.ру рассказывал, что не так давно страну захлестнула волна телефонного терроризма. Череда эвакуаций прошлась по Новосибирску ещё в сентябре. В начале октября телефонные террористы заявили о бомбах в нескольких новосибирских школах, а в конце месяца — о взрывном устройстве в аэропорту «Толмачёво». Напомним, в конце сентября спецслужбы заявили об установлении личности телефонного террориста.

Комментарии 3
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-=-_-=-
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Вот дурак (позвонивший) посадят же! Телефонный терроризм, тоже терроризм! Или штраф влепят, что не рад будешь!
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Кстати:
0 0
Интересно, что побуждает людей на это ?
Это надо ждать, что скажет Соловьев на этот счет !
Тот всё знает не выходя "из студии".
А может свирепая нежность к режиму побуждает звонящих ?
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Акрихин
0 0
Если бы это были дураки......тогда бы рядом была новость о задержании этого дурака.
Скорее всего проверяют работу спецслужб......(без палева)....так сказать.
Сейчас у России сложная ситуация с мировым сообществом.
Как бы нам не встать на рельсы войны......
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