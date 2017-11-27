Более 40 процентов случаев заболевания раком связаны с вредными привычками и образом жизни.

Самый высокий риск развития рака — у курильщиков. Употребление табака вызывает 19 процентов всех онкологических заболеваний и 29 процентов смертей. К таким выводам пришла группа врачей Американского онкологического общества, сообщает «Российская газета».

Ещё один фактор, влияющий на возникновение онкологических заболеваний, — большая масса тела (7 процентов случаев рака и 6 процентов смертельных исходов). Также на здоровье влияют употребление алкоголя, воздействие ультрафиолета, низкая физическая активность.

По словам медиков, снизить вероятность появления рака могут избегание вредных привычек, сбалансированное питание и физическая активность. Врачи рекомендуют регулярно проходить обследование на наличие опухолей.

Как писал ВашГород.ру, ранее аналогичные рекомендации давал врач из Новокузнецкой больницы № 29, профессор Алексей Короткевич.