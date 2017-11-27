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Раскрыта главная причина рака

Сегодня 15:50
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
german-med.ru

Более 40 процентов случаев заболевания раком связаны с вредными привычками и образом жизни.

Самый высокий риск развития рака — у курильщиков. Употребление табака вызывает 19 процентов всех онкологических заболеваний и 29 процентов смертей. К таким выводам пришла группа врачей Американского онкологического общества, сообщает «Российская газета».

Ещё один фактор, влияющий на возникновение онкологических заболеваний, — большая масса тела (7 процентов случаев рака и 6 процентов смертельных исходов). Также на здоровье влияют употребление алкоголя, воздействие ультрафиолета, низкая физическая активность.

По словам медиков, снизить вероятность появления рака могут избегание вредных привычек, сбалансированное питание и физическая активность. Врачи рекомендуют регулярно проходить обследование на наличие опухолей.

Как писал ВашГород.ру, ранее аналогичные рекомендации давал врач из Новокузнецкой больницы № 29, профессор Алексей Короткевич.

Комментарии 7
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12 0
Моя бабушка, в 63 года умерла от рака. Никогда не курила, не пила, была обычного телосложения не худая и не было лишнего веса. Была религиозным человеком и хранила под пад падушкой иконку. Проработала всю свою жизнь воспитательницей в детском саду. И ОДИН ХРЕН ОТ РАКА ПОЧКИ умерла! А врач тогда сказал, что все тело пронизано метастазами! Так что все это ерунда, болезнь не спросит!!!
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*
2 0
Моя бабушка, в 63 года умерла от рака. Никогда не курила, не пила, была обычного телосложения не худая и не было лишнего веса. Была религиозным человеком и хранила под пад падушкой иконку. Проработала всю свою жизнь воспитательницей в детском саду. И ОДИН ХРЕН ОТ РАКА ПОЧКИ умерла! А врач тогда сказал, что все тело пронизано метастазами! Так что все это ерунда, болезнь не спросит!!!
Вредные привычки увеличивают риск. А в общем да, никто не застрахован. Я считаю, что многое зависит от питания. Не даром говорится что мы то - что мы едим. Если не помогать организму, а тем более его травить, ничего хорошего не получишь...
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Читатель
5 0
А у детей какая-то особенная причина?
Опять кучу бабла спустили, сделали "открытие"
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nick
1 0
Раскрыта главная причина рака

и какая же ?
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Мартин
0 0
Вредные привычки увеличивают риск. А в общем да, никто не застрахован. Я считаю, что многое зависит от питания. Не даром говорится что мы то - что мы едим. Если не помогать организму, а тем более его травить, ничего хорошего не получишь...
наверняка эта бабушка питалась так же как и все тут проживающие: картошка макароны, рис, курица, говядина, свинина, и что из этого вредное?
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2 0
наверняка эта бабушка питалась так же как и все тут проживающие: картошка макароны, рис, курица, говядина, свинина, и что из этого вредное?
Как минимум отсутствие фруктов. Вредно ведь это не только когда колбасу с белым хлебом ешь или гамбургеры, а когда не получаешь определённые витамины и микроэлементы. Из-за отсутствия некоторых можно в буквальном смысле умереть, даже и без рака или очень серьёзно заболеть.
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..
0 0
40 от вредного, а 60 получается от правильного образа жизни,так?
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