По мнению специалистов Кемеровского гидрометцентра, эта неделя будет морозной.

Все семь дней температура ночью будет приближаться к отметке -27°С. Днём будет немного теплее.

Завтра, 28 ноября, в Кемеровской области обещают небольшой снег. Днём температура -8,-13°С, в ночь понизится до -18,-23°С, местами -12,-17°С.

В среду, 29 ноября, синоптики прогнозируют умеренный ветер, без осадков. Днём -7,-12°С, ночью -13,-18°С, местами -23°С.

В четверг и пятницу, по-прежнему без осадков, днём температура ожидается в среднем -7,-12°С, ночью будет достигать отметок -15,-20°С местами до -26°С.

В субботу, 2 декабря, днём температура будут повышаться до -10,-15°С, а в темное время суток понижаться до -17,-22°С, местами до -27°С.