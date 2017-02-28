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Тепла не будет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Сегодня 16:00
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pxhere.com

По мнению специалистов Кемеровского гидрометцентра, эта неделя будет морозной.

Все семь дней температура ночью будет приближаться к отметке -27°С. Днём будет немного теплее.

Завтра, 28 ноября, в Кемеровской области обещают небольшой снег. Днём температура -8,-13°С, в ночь понизится до -18,-23°С, местами -12,-17°С.

В среду, 29 ноября, синоптики прогнозируют умеренный ветер, без осадков. Днём -7,-12°С, ночью -13,-18°С, местами -23°С.

В четверг и пятницу, по-прежнему без осадков, днём температура ожидается в среднем -7,-12°С, ночью будет достигать отметок -15,-20°С местами до -26°С.

В субботу, 2 декабря, днём температура будут повышаться до -10,-15°С, а в темное время суток понижаться до -17,-22°С, местами до -27°С.

В воскресенье, 3 декабря, ожидается смена погоды. Осадки в виде снега возобновятся, возможны метели. Днём столбик термометра задержится на отметке -12,-17°С. Примерно такой же температура останется и ночью.

Комментарии 2
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прохожий
2 0
жесть. можно такую погоду от сибири переместить в москаляндию.
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Акрихин
0 0
Я своим крючковатым умом подумал........
Что это прогноз не синоптиков....а прогноз комунальщиков и Сергея Николаевича)))
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