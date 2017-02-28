Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Сотрудники ведомства провели проверку исполнения водного законодательства и обнаружили нарушения со стороны предприятия. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, шахта «Абашевская» на протяжении трёх месяцев 2016 года, а также в 2017 году делала выбросы в реку Каменушку.

При этом особого разрешения на это у предприятия не было. Таким образом, в реку выбрасывались нитриты, взвешенные вещества и нефтепродукты, которые не относятся к веществам, разрешённым к сбросу.

После рассмотрения департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области назначил руководству шахты «Абашевская» выплатить штраф за административное правонарушение — 80 000 рублей.