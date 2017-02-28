Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.
Сотрудники ведомства провели проверку исполнения водного законодательства и обнаружили нарушения со стороны предприятия. Нарушители привлечены к административной ответственности.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, шахта «Абашевская» на протяжении трёх месяцев 2016 года, а также в 2017 году делала выбросы в реку Каменушку.
При этом особого разрешения на это у предприятия не было. Таким образом, в реку выбрасывались нитриты, взвешенные вещества и нефтепродукты, которые не относятся к веществам, разрешённым к сбросу.
После рассмотрения департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области назначил руководству шахты «Абашевская» выплатить штраф за административное правонарушение — 80 000 рублей.
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