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Новокузнецкая шахта заплатит штраф за загрязнение реки

Сегодня 16:45
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Thatsfarming.com

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Сотрудники ведомства провели проверку исполнения водного законодательства и обнаружили нарушения со стороны предприятия. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, шахта «Абашевская» на протяжении трёх месяцев 2016 года, а также в 2017 году делала выбросы в реку Каменушку.

При этом особого разрешения на это у предприятия не было. Таким образом, в реку выбрасывались нитриты, взвешенные вещества и нефтепродукты, которые не относятся к веществам, разрешённым к сбросу.

После рассмотрения департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области назначил руководству шахты «Абашевская» выплатить штраф за административное правонарушение — 80 000 рублей.

Комментарии 1
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Макс
1 0
Бедные собственники! Они же обанкротятся от такой огромной суммы штрафа... и наверняка больше никогда не будут сливать отходы так как штрафы за это у нас в стране просто неподъемные! Было бы интересно сопоставить сумму штрафа и ущерба для экологии...
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