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Опубликован рейтинг трезвости регионов России

Сегодня 16:55
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
beta.davydov.in

Эксперты назвали регионы России, жители которых меньше всего употребляют спиртное.

Лидерами рейтинга трезвости стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее пьющих оказались Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область, сообщают Вести.ру.

Новосибирская область заняла 22-ую строчку рейтинга, а Кемеровская область расположилась на 55-ой строке.

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