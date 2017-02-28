Опубликован рейтинг трезвости регионов России
Сегодня 16:55
Эксперты назвали регионы России, жители которых меньше всего употребляют спиртное.
Лидерами рейтинга трезвости стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее пьющих оказались Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область, сообщают Вести.ру.
Новосибирская область заняла 22-ую строчку рейтинга, а Кемеровская область расположилась на 55-ой строке.
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