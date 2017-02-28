Пока в одних поликлиниках Новокузнецка проводят модернизацию и внедряют пациентоориентированный подход, другие медучреждения доживают свои последние дни.

И казалось бы, это естественный процесс, когда открывается одно медучреждение и закрывается другое. Однако, когда понимаешь, что запертые двери и табличка на двери «закрыто» может лишить элементарных услуг несколько тысяч людей, то смотришь на ситуацию с другой стороны.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что в Новокузнецке закрыли поликлинику № 4, которая находилась в микрорайоне Абашево по адресу День Шахтёра, 14.

Точнее, закрыли само здание, а весь персонал теперь работает в другой больнице. Медучреждение находится в здании другой поликлиники в районе Белых домов (ул. Зыряновская, 68). Теперь и все пациенты вынуждены ездить туда.

«Поликлиника № 4, расположенная по адресу ул. День Шахтёра, 14, закрыта по решению суда, поскольку её конструкция не соответствует пожарной безопасности, и само помещение требует ремонта», — пояснил представитель департамента здравоохранения Олег Евса.

Там необходима замена панелей внутренней и внешней отделки. А это серьёзные капиталовложения, которых пока нет. Поэтому решили штат поликлиники № 4 перевести в здание поликлиники № 1. А помещение пока оставить до лучших времён.

Однако местные жители уверены, что никакого ремонта не будет.

Как рассказали собеседники ВашГород.ру, на днях из здания, уже несколько месяцев закрытой поликлиники, вывезли всю мебель и оборудование. Но это не повод перестать бороться.

«Как нам рассказал сторож, там даже сантехнику всю сняли и вывезли. Не оставили ничего, только голые стены. Неужели всё? Никакой надежды не осталось? Никто нас не слышит! Всё идёт к тому, что поликлинику не откроют, но мы не сдадимся!» — пояснили возмущённые новокузнечане.

Тот же сторож рассказал ВашГород.ру, что оборудование, мебель и даже сантехнику вывозят, скорее всего, в поликлинику № 1.

Возможно, освобождение пространства может обозначать начало ремонтных работ. Но, по словам жителей, ситуация выглядит иначе.

Один из сотрудников, охраняющих пустующее здание, рассказал, что дорабатывает последние смены. А это значит, как думают жители, что наверху приняли решение об окончательном закрытии здания, раз теперь его даже не нужно охранять.

Сейчас здание поликлиники выглядит вот так.

Надежда у жителей Абашева на возобновление работы поликлиники теплится до сих пор. Они готовы обивать пороги инстанций, писать коллективные письма, лишь бы вернуть возможность посещать поликлинику рядом с домом, не смотря на все обоснования о том, что закрытие поликлиники — не просто чья-то прихоть.

«Никакие обоснования не могут оправдать лишение 10 000 населения медицинских услуг шаговой доступности, перенос из здания 70-х годов постройки в здание 50-х годов постройки, лишение инвестиционной привлекательности жилого района», — говорится в тексте коллективной жалобы, которую составили жители Орджоникидзевского района.

С полным текстом письма вы сможете ознакомиться сами. К слову, подписались под ним 875 человек. Его новокузнечане отправили в приёмную президента, министру здравоохранения, губернатору Кемеровской области, мэру Новокузнецка, а также в департамент здравоохранения. Однако пока никаких ответов не последовало.

Местные жители рассказали, что им удалось связаться с Владимиром Зиновьевым, главврачом ГКБ № 11, к которой была прикреплена поликлиника 4. Он обещал разобраться в этом вопросе, перезвонить и возможно устроить встречу с возмещенными пациентами. Однако на момент публикации этого не произошло.

В личной беседе с журналистом ВашГород.ру в сентябре представитель департамента Олег Евса, и.о. главного врача ГКБ № 11 Ольга Москеева и заведующая поликлиники № 1 Орджоникидзевского района Наталья Шареева рассказывали, что видят в объединении одни плюсы и для пациентов, и для сотрудников. Также они предоставили результаты анкетирования, согласно которым почти 75% респондентов одобряют объединение поликлиник 1 и 4 и отмечают, что медпомощь стала доступней.

Однако очевидно, что 875 человек, которые обратились к нам в редакцию и подписали коллективное письмо, к ним не относятся.

В департаменте ВашГород.ру пояснили, что поликлиника № 4 находится на ремонте, в планах завершить реконструкцию и возобновить работу, однако никаких сроков пока не называется. Поэтому пока пациентам поликлиники № 4 остаётся только ждать.