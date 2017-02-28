Тайна падения метеорита в Екатеринбурге раскрыта.
Как выяснилось, сообщения в соцсетях, а также видео- и фотоматериалы были маркетинговой акцией. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
Пожара и иных разрушений на территории выставочного центра не было. Таким ярким способом организаторы проекта решили обыграть прибытие экспонатов музея космонавтики и аттракционов на «Космоёлку», — пояснил собеседник агентства.
«Космоёлка» — парк новогодних развлечений, который будет работать на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» с 23 декабря по 8 января.
Как писал ВашГород.ру, утром 27 ноября в соцсетях появилось несколько видеозаписей, на которых якобы запечатлено падение метеорита в Екатеринбурге.
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