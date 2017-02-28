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Специалисты рассказали о падении метеорита в Екатеринбурге

Сегодня 17:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
siberia.sibnovosti.ru

Тайна падения метеорита в Екатеринбурге раскрыта.

Как выяснилось, сообщения в соцсетях, а также видео- и фотоматериалы были маркетинговой акцией. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Пожара и иных разрушений на территории выставочного центра не было. Таким ярким способом организаторы проекта решили обыграть прибытие экспонатов музея космонавтики и аттракционов на «Космоёлку», — пояснил собеседник агентства.

«Космоёлка» — парк новогодних развлечений, который будет работать на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» с 23 декабря по 8 января.

Как писал ВашГород.ру, утром 27 ноября в соцсетях появилось несколько видеозаписей, на которых якобы запечатлено падение метеорита в Екатеринбурге.

Комментарии 1
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Надеюсь ничего пострашнее не напридумывают для обыгрывания своих акций
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