Тайна падения метеорита в Екатеринбурге раскрыта.

Как выяснилось, сообщения в соцсетях, а также видео- и фотоматериалы были маркетинговой акцией. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Пожара и иных разрушений на территории выставочного центра не было. Таким ярким способом организаторы проекта решили обыграть прибытие экспонатов музея космонавтики и аттракционов на «Космоёлку», — пояснил собеседник агентства.

«Космоёлка» — парк новогодних развлечений, который будет работать на территории международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» с 23 декабря по 8 января.

Как писал ВашГород.ру, утром 27 ноября в соцсетях появилось несколько видеозаписей, на которых якобы запечатлено падение метеорита в Екатеринбурге.