Откуда берётся неуверенность в себе, можно ли влиять на свою самооценку, как чувствуют себя неуверенные люди и как не уронить самооценку своих близких, ВашГород.ру узнал у клинического психолога отделения кризисных состояний ГБУЗ КО Кемеровского областного клинического наркологического диспансера Галины Мариановны Говоровой.

Как определить неуверенного в себе человека

Неуверенного в себе человека можно узнать с помощью языка тела — такие люди стараются съёжиться, словно свернуться в комочек, обхватить себя руками, будто защищаясь от внешнего мира, если видит угрозу; стараются опустить взгляд, говорить потише. На вербальном уровне это тоже заметно — не говорят: «я достиг», «я желаю чего-то». Их речь описательного характера: «хочется», «хотелось бы» — не уверен, получится или нет, но хотелось бы. Язык играет свою роль — как мы себя чувствуем, так и говорим. Уверенный человек говорит твёрдо — «я хочу и буду делать».

Откуда берётся неуверенность

«Все мы родом из детства. Это то, как родители воспитывали нас. Помимо самооценки, есть понятие «самоценность», оно гораздо более ёмкое. Часто любовь у нас носит оценочный характер — вот ты делаешь уроки, а я тебя люблю. А если плохо делаешь — не люблю. Так слышат дети. Поэтому важно сначала сказать — я тебя люблю, каким бы ты ни был, но уроки ты можешь делать лучше вообще-то. Мы закладываем в ребенке уверенность в том, что если ребенок сделал что-то неправильно, он может это исправить. Вот это внутреннее ощущение уверенности и доверия к миру формируется с детства.

И то же самое — со всеми близкими. При этом лучше хвалить не абстрактно, а за конкретное: в общее «ты лучше всех» мало кто поверит, расценят как лесть", — рассказала Галина Марианновна.

Бывает, что родители мешают гиперопекой — проще и быстрее сделать что-то за ребёнка, не нужно потом переделывать, но тогда ребёнок не получает навыков, не может справляться сам, отсюда и формируется его низкая самооценка.

Может ли взрослый человек повлиять на свою самооценку или она формируется в детстве на всю жизнь?

«Если бы это было так, было бы печально. В мире бы многие вещи не происходили, потому что люди не брали бы на себя ответственность. Конечно, самооценка меняется, мы растем, взрослеем, перестаём быть детьми и включаем не только эмоциональный компонент, но и разум. Взрослый может повысить свою самооценку, исходя из результатов своей деятельности», — пояснила психолог.

Важны две составляющие — как человек сам относится к своему труду и как его оценивают другие люди. Поэтому важно хвалить, давать позитивную оценку.

А если самооценку не получается изменить?

«Нужно обратиться к специалисту. Человеку, который не уверен, сложно жить. Господь дал ему возможности, талант, а человек не верит, что у него получится. Постоянно сомневается, колеблется, шаг вперед, а два назад. Все время пессимистически себя оценивает. Как ему живется? Трудно, плохо. По сути, не может ничего добиться».

Многое зависит и от уровня притязаний — можно довольствоваться тёплым местечком где-то в тёмном углу, можно себя адекватно оценивать, а можно предъявлять к себе завышенные требования.

«Человек должен иметь физиологические и личностные возможности реализовать свою мечту. Работа психолога заключается в том, чтобы сделать это гармонично — оценить возможности и в соответствии с ними помочь поставить цели. Психолог помогает узнать и принять себя — ну не балерина, но могу другое делать. Специалист помогает научиться с этими данными взаимодействовать. Например, есть коммуникативный талант и человек должен научиться им пользоваться. А то может так и умрёт, не реализовав талант, останется неудовлетворённым жизнью».

Неуверенные в себе люди и сами не знают, чего они хотят, к чему нужно стремиться. Возникает образ: человек сидит в поезде и едет. А за окном — жизнь. И он сидит и думает, на какой станции сойти. На этой? Или на этой?.. Не может решить. И жизнь словно идёт мимо, без участия человека. И даже если есть остановка на подходящей станции, человек просто сидит, отказывается от возможности.

«Нам в жизни хорошо помогают кризисы — дают переоценку своих возможностей, обостряют то, что до этого не замечали. Может, так бы дальше жили бы в неопределённости, но кризис нас меняет — бросила девушка, уволили с работы и так далее. Кризис — это новые возможности».

Как поднять свою самооценку

Есть хорошая техника — внушение себе позитивных мыслей. Вот девушка стоит перед зеркалом и говорит себе: «я самая стройная, я самая красивая, я самая умная». Но наш ум хитрый и не всегда верит. Тогда нужно переключиться технику позитивных вопросов. Почему я красивая и умная? И находить ответы. Я вижу это в зеркале. Мне об этом говорят. То есть не просто говорим, а находим подтверждение высказыванию. В этот момент человек смотрит себя с метапозиции, как бы смотрит со стороны.

«Кому-то достаточно, чтобы его любили и ценили близкие дома, кто-то человек публичный и ему необходимы целые стадионы для признания. Это зависит от уровня притязаний, потребностей».

Как сейчас относятся к психологам

«Понятие психолог у нас сейчас собирательное. Часто, когда ко мне приходят и говорят — дайте мне совет. С одной стороны, психолог — человек, который должен дать руководство к действию, с другой стороны — к психологам относятся, как к сказочникам. Из неуверенной замарашки-Золушки нужно сделать принцессу уже завтра, но это неоправданно завышенные ожидания. Я не могу дать совет никому — это ответственность, которую я по большому счёту беру на себя».

Сейчас обращаться к психологам стали больше, популяризация профессии сыграла роль. Если раньше считалось, что к психологу обращаются только слабые люди, которые не могут справиться сами. Сейчас люди понимают, что психолог — это профессионал.

Чаще всего обращаются люди в период возрастных кризисов, каждый с характерными для своего возраста проблемами. Кто-то смысл в жизни ищет, кто-то семью пытается сохранить.

«Работа с психологом — это очень интимная сфера, когда человек может быть впервые в жизни открыто говорит о своих чувствах и переживаниях. Есть друзья, подруги, родители, им тоже можно высказаться, но они субъективно оценят, примут „мою“ точку зрения. Муж — кошмар ужасный, изверг, деспот, мы тебя любим и защищаем. А я объективна, у меня нет персонального отношения к ней и к мужу, у меня есть объективная картинка и я с ней работаю».

Приходящие к психологу люди могут быть уверены, что всё сказанное останется здесь, не уйдёт из кабинета.