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Желающим переехать в швейцарскую деревню будут платить по 1,5 миллиона рублей

Сегодня 06:50
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
medialeaks.ru

Деревня в Швейцарии готова платить всем желающим туда переехать.

Администрация швейцарской деревни Альбинен, где осталось всего 240 жителей, придумала, как спасти её от вымирания. Чиновники готовы платить 25 тысяч швейцарских франков (почти полтора миллиона рублей) каждому, кто захочет переехать в их деревню, сообщает medialeaks.ru.

Также местные чиновники планируют доплачивать за каждого ребёнка по 10 тысяч франков (около 500 тысяч рублей). В итоге семья из 4 человек может получить за переезд около 4 миллионов рублей.

Альбинен описывают как прекрасную горную деревню на высоте 1300 метров над уровнем моря. Там чистый воздух, потрясающие виды и есть термальные источники неподалеку.

Однако есть определённые условия для участников программы. Новые жители должны быть не старше 45 лет, но самое главное, они должны купить или построить в Альбинене жильё, причём стоимость его должна быть не меньше 200 тысяч швейцарских франков (примерно 11 119 000 рублей).

Также переехавшие должны прожить в деревне не менее 10 лет, иначе им придётся вернуть полученные деньги обратно. Таким способом местные чиновники планируют спасти экономику населённого пункта.

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Комментарии 2
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йцукен
4 1
ищем 11 лямов и бежим со страны с убогими управленцами.
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Читатель
1 0
Да уж, почему - то там стараются даже деревни сохранять, а у нас города пустеют.
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