Во «ВКонтакте» появились новые возможности
Сегодня 07:10
Пользователи соцсети «ВКонтакте» получили возможность редактировать отправленные сообщения.
Сделать это можно в течение суток после отправки текста, сообщает Газета.ру.
Кроме того, появилась ещё одна функция. Теперь в беседу можно пригласить человека, которого нет в списке друзей пользователя. Присоединиться к ней по сгенерированной ссылке может любой человек
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