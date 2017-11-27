Пользователи соцсети «ВКонтакте» получили возможность редактировать отправленные сообщения.

Сделать это можно в течение суток после отправки текста, сообщает Газета.ру.

Кроме того, появилась ещё одна функция. Теперь в беседу можно пригласить человека, которого нет в списке друзей пользователя. Присоединиться к ней по сгенерированной ссылке может любой человек