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Во «ВКонтакте» появились новые возможности

Сегодня 07:10
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
24smi.org

Пользователи соцсети «ВКонтакте» получили возможность редактировать отправленные сообщения.

Сделать это можно в течение суток после отправки текста, сообщает Газета.ру.

Кроме того, появилась ещё одна функция. Теперь в беседу можно пригласить человека, которого нет в списке друзей пользователя. Присоединиться к ней по сгенерированной ссылке может любой человек

Комментарии 1
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олег
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новые возможности для фсб посадить дурачка за репост
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