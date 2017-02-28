Арбитражный суд признал угольную компанию «Заречная» банкротом. Полысаево осталось без градообразующего предприятия.

Арбитражный суд Кемеровской области в понедельник ввел конкурсное производство на шесть месяцев в ООО «Угольная компания «Заречная», удовлетворив ходатайство собрания кредиторов компании. Задолженность угольной компании, внесенная в реестр требований кредиторов, составляет 33,4 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».

УК «Заречная» входит в пятерку крупнейших российских производителей и экспортеров энергетического угля, отмечается на сайте компании. Недавно суд признал банкротами две шахты: «Заречную» и «Алексиевскую», которые входят в УК «Заречная».

Жители Полысаево боятся остаться без работы. Потому что ООО «Угольная компания «Заречная» является основным градообразующим предприятием города Полысаево Кемеровской области. Общая численность трудящихся составляет более 4 600 человек (38% от всего трудоспособного населения города Полысаево).

Напомним, ранее работники УК «Заречная» жаловались на большие долги по зарплате. А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обращался в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать виновных в невыплате кузбассовцам зарплаты в угольной компании «Заречная».