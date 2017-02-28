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В Кузбассе одну из крупнейших угольных компаний обанкротили — люди останутся без работы?

Сегодня 08:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mining24.ru

Арбитражный суд признал угольную компанию «Заречная» банкротом. Полысаево осталось без градообразующего предприятия.

Арбитражный суд Кемеровской области в понедельник ввел конкурсное производство на шесть месяцев в ООО «Угольная компания «Заречная», удовлетворив ходатайство собрания кредиторов компании. Задолженность угольной компании, внесенная в реестр требований кредиторов, составляет 33,4 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».

УК «Заречная» входит в пятерку крупнейших российских производителей и экспортеров энергетического угля, отмечается на сайте компании. Недавно суд признал банкротами две шахты: «Заречную» и «Алексиевскую», которые входят в УК «Заречная».

Жители Полысаево боятся остаться без работы. Потому что ООО «Угольная компания «Заречная» является основным градообразующим предприятием города Полысаево Кемеровской области. Общая численность трудящихся составляет более 4 600 человек (38% от всего трудоспособного населения города Полысаево).

Напомним, ранее работники УК «Заречная» жаловались на большие долги по зарплате. А губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обращался в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать виновных в невыплате кузбассовцам зарплаты в угольной компании «Заречная».

Комментарии 10
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аватар
1
12 0
Это надо проверять. Полюбому "на эффективили" больше чем 33 мииллиарда. Собственник кто? Офшор? Кипр?
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мм
2 0
признание банкротом не значит что деятельность будет прекращена
там вариантов развития событий вагон и маленькая тележка
а банкротить годами можно
потом переоформить/выкупить лицензию и васякот
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Андрей
8 0
Название поменяют и все,делов то
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Гость
0 0
Акулы сжирают мелочь. Раскопают яму ещё больше !!!
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??
9 0
Ну что вы, ей богу, как дети? У нас и Березовский разрез банкрот, и Степановский, и других немало наберется. И все вполне чудесненько работают. И даже земли новые берут и открывают другие участки. Владелец бывший или настоящий просто деньги перевел в активы другой компании. Это известная схема. Она у нас работает как часы.
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местный 5
12 0
Так эта Заречная вроде принадлежит Врулееву? Что он решил ее обанкротить и на этом ещё раз большие деньги поиметь. Врулееву осталось жить два понедельника, ему давно о душе необходимо подумать, а он все свою мошну набивает. Жадность Врулеевская не имеет границ.
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Работал раньше в ССК
2 0
Так эта Заречная вроде принадлежит Врулееву? Что он решил ее обанкротить и на этом ещё раз большие деньги поиметь. Врулееву осталось жить два понедельника, ему давно о душе необходимо подумать, а он все свою мошну набивает. Жадность Врулеевская не имеет границ.
Душа на нитке,а он все о прибытке.
ССК точно так же обанкротили и тишина.
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Вася
5 0
Были поставщиками на данное предприятие - ой какие там схемы в снабжении прокручивали с откатами и поставкой контрафакта.
Если не откатить не залезешь туда!
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•±•
4 0
Душа на нитке,а он все о прибытке.
ССК точно так же обанкротили и тишина.
ССК по указке Тулеева обанкротили для того, чтобы потом отдать обратно Мартину.
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Екарный бабай
2 0
Так эта Заречная вроде принадлежит Врулееву? Что он решил ее обанкротить и на этом ещё раз большие деньги поиметь. Врулееву осталось жить два понедельника, ему давно о душе необходимо подумать, а он все свою мошну набивает. Жадность Врулеевская не имеет границ.
Он понимает что о душе ему уже поздно думать,слишком много наворотил. А может считает,что строительство церквей и поклонных крестов по всей области,за бюджетный счёт всё перекроит.
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