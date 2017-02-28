Таковы данные исследования Финансового университета при правительстве России за 2017 год.

Оценки основаны на мнении жителей о положении дел в городах по нескольким пунктам: качество медицинского обслуживания, дороги, культура и образование, жилищное хозяйство, оценка работы городских властей и миграционные настроения — хотят ли уезжать из города.

В лидерах оказались Тюмень, Грозный и Казань. Санкт-Петербург занял четвёртую строчку рейтинга, за ним — Краснодар, Уфа, Новосибирск, Москва, Красноярск и Кемерово. Эксперты оценивали и Новокузнецк.

На основе ответов респондентов по каждому пункту сформировали шкалу индекса от 0 до 100 — от самого низкого уровня до самого высокого.

Так, кемеровчане оценили качество медицинского обслуживания на 60, новокузнечане — на 75, в Новосибирске самый низкий уровень — 34.

Выше всего качество дорог оценили в Кемерове — 78, в Новосибирске — 68, в Новокузнецке — 73.

Культурой и образованием в Новосибирске довольны практически все — 99, в Кемерове индекс оказался на уровне 66, в Новокузнецке — 42.

Работой власти в Кемерове, Новосибирске и Новокузнецке не слишком удовлетворены — 55, 49 и 59 соответственно.

Сильнее всего миграционные настроения выражены в Новокузнецке — индекс желающих остаться только 43 из 100, в Кемерове — 66, в Новосибирске — 78.