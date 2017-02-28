Темп прироста новых случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России снизился почти в два раза.

Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Хотя с 2006 года отмечается ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции, в среднем это было на 10−12% в год, принимаемые меры позволили уже в 2016 году снизить темп прироста новых случаев практически в два раза, — цитирует РИА Новости слова главы Минздрава.

Скворцова отметила, что за последние десять лет охват антиретровирусной терапией вырос почти в шесть раз. Показатель вертикальной передачи (от матери к ребёнку — прим.ред.) за это время сократился в 3,5 раза.

Ранее ВашГород.ру писал, что ВИЧ-инфицированным россиянам могут разрешить усыновлять детей или брать их под опеку.