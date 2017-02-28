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Глава Минздрава рассказала о заболеваемости ВИЧ

Сегодня 09:25
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
huffingtonpost.com

Темп прироста новых случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России снизился почти в два раза.

Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Хотя с 2006 года отмечается ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции, в среднем это было на 10−12% в год, принимаемые меры позволили уже в 2016 году снизить темп прироста новых случаев практически в два раза, — цитирует РИА Новости слова главы Минздрава.

Скворцова отметила, что за последние десять лет охват антиретровирусной терапией вырос почти в шесть раз. Показатель вертикальной передачи (от матери к ребёнку — прим.ред.) за это время сократился в 3,5 раза.

Ранее ВашГород.ру писал, что ВИЧ-инфицированным россиянам могут разрешить усыновлять детей или брать их под опеку.

Комментарии 2
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Читатель
2 6
Есть куча доказательств, что данного заболевания не существует. Возможно, под ним кроется что-то совсем другое и не факт, что серьезное.
Зато тот же вирус герпеса у нас считают обычной "простудой", а он вызывает много проблем на самом деле.
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Ягуар
4 0
Есть куча доказательств, что данного заболевания не существует. Возможно, под ним кроется что-то совсем другое и не факт, что серьезное.
Зато тот же вирус герпеса у нас считают обычной "простудой", а он вызывает много проблем на самом деле.
Здорово ! И умирают от не серьёзных заболеваний, скрывающихся под маской ВИЧ инфекции, а как Вы думаете: почему никто не соглашается на переливание крови ВИЧ инфицированных, ведь есть "куча доказательств", что ВИЧ не существует ? Герпес - это никакая не простуда, и вызывает вирус герпеса кучу заболеваний от ветрянки до опоясывающего лишая, и передаётся он, в том числе половым путем
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