В Новокузнецке появилось освещение на улице Обнорского между заводами Кузнецкие ферросплавы и НкАзом.

Установку опор начали производить ещё месяц назад, и вот сейчас на одной стороне улицы по направлению в Орджоникидзевский район заработали фонари. Установка освещения выполнена в рамках договора о социальном экономическом партнёрстве между администрацией Кемеровской области и РУСАЛом.

Также договором были предусмотрены и другие социальные обязательства:

прокладка наружного освещения на улицах Молодежной, Одесской, Геологической;

благоустройство Cада алюминщиков;

установка светофоров у Сквера борцов революции, у остановок «Метелкина» и «30-й квартал»;

ремонт фасадов домов на улицах Обнорского и Народной, а также школы-интерната № 68 и здания школы № 24;

реконструкция тротуара от улицы Ленина до Конева и обустройство пешеходной дорожки вдоль улицы Смирнова;

компания выкупит здание на ул. Петракова для открытия центра развития одаренных детей;

строительство водопропускного сооружения через водозащитную насыпь по ул. Прибрежной.

Всего на эти цели предполагалось потратить 100 миллионов рублей.