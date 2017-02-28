Да будет свет: в Новокузнецке заработали фонари на важном участке дороги
Сегодня 09:35
В Новокузнецке появилось освещение на улице Обнорского между заводами Кузнецкие ферросплавы и НкАзом.
Установку опор начали производить ещё месяц назад, и вот сейчас на одной стороне улицы по направлению в Орджоникидзевский район заработали фонари. Установка освещения выполнена в рамках договора о социальном экономическом партнёрстве между администрацией Кемеровской области и РУСАЛом.
Также договором были предусмотрены и другие социальные обязательства:
Всего на эти цели предполагалось потратить 100 миллионов рублей.
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