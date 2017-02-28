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Да будет свет: в Новокузнецке заработали фонари на важном участке дороги

Сегодня 09:35
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке появилось освещение на улице Обнорского между заводами Кузнецкие ферросплавы и НкАзом.

Установку опор начали производить ещё месяц назад, и вот сейчас на одной стороне улицы по направлению в Орджоникидзевский район заработали фонари. Установка освещения выполнена в рамках договора о социальном экономическом партнёрстве между администрацией Кемеровской области и РУСАЛом.

Также договором были предусмотрены и другие социальные обязательства:

  • прокладка наружного освещения на улицах Молодежной, Одесской, Геологической;
  • благоустройство Cада алюминщиков;
  • установка светофоров у Сквера борцов революции, у остановок «Метелкина» и «30-й квартал»;
  • ремонт фасадов домов на улицах Обнорского и Народной, а также школы-интерната № 68 и здания школы № 24;
  • реконструкция тротуара от улицы Ленина до Конева и обустройство пешеходной дорожки вдоль улицы Смирнова;
  • компания выкупит здание на ул. Петракова для открытия центра развития одаренных детей;
  • строительство водопропускного сооружения через водозащитную насыпь по ул. Прибрежной.

Всего на эти цели предполагалось потратить 100 миллионов рублей.

Комментарии 4
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аватар
Анонимный пользователь
10 0
Наконец-то свет сделали, давно пора! Ещё бы объездную на запорожской осветили - цены бы им не было, а то там и пешеходные переходы и поток машин большой, а ночью как будто по трассе едешь ничё не видно
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Добрые люди говорят...
1 0
...с пятидесятых годов прошлого века по улице Ленина несутся в тёплое время года потоки грязной воды при таянии снега по весне, выпадении осадков летом. Ливневая канализация не справляется.
И никто ничего не хочет делать!
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Юлия
0 0
В переходе на Березке нет света, полный бардак! Люди спускаются по ступенькам в полной темноте, того и гляди, как бы ноги не переломать.
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писофшит
5 0
Наконец-то свет сделали, давно пора! Ещё бы объездную на запорожской осветили - цены бы им не было, а то там и пешеходные переходы и поток машин большой, а ночью как будто по трассе едешь ничё не видно
+100500
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