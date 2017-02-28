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Ольга Бузова стала ведущей на «Первом канале»

Сегодня 09:55
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
femaleface.ru

Ольга Бузова стала одной из ведущих новой программы «Бабий бунт» на «Первом канале».

Женщины-ведущие с разной судьбой и разными взглядами на жизнь собираются за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное. Программа «Бабий бунт» не только расскажет о том, что творится в мире, но и объяснит, почему так происходит, — сообщили в пресс-службе телеканала.

Вместе с Бузовой программу ведут Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева.

Первый выпуск вышел в эфир в понедельник, 27 ноября. В нём ведущие обсудили возможную отставку Рамзана Кадырова, сексуальные скандалы в Белом доме и венчание Захара Прилепина.

Комментарии 8
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Владимир
9 0
вот дом 2 и на первом канале
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читатель
9 0
дожили! бузова на первом федеральном канале страны
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*
4 0
вот дом 2 и на первом канале
Дом 2 там был всегда, просто вы не замечали...
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Павел Фомин
4 1
Эрнст совсем выжил из ума, пора на инвалидность по психическим показаниям.
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\\\
0 1
Золотой голос страны после стажировки в пиндосии, должен быть на первом канале, привыкайте к дальнейшему опиндошиванию страны!!!!!!!!
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stek
3 0
Люди, не смотрите телевизор! Это опасно для жизни!.....
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хрен с горы
1 0
А мне плевать, я не смотрю этот канал. Хоть гей-порно там показывайте.
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читатель
2 0
чем тупее стадо, тем легче управляемое, меньше знаний ,больше веры
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