Ольга Бузова стала одной из ведущих новой программы «Бабий бунт» на «Первом канале».
Женщины-ведущие с разной судьбой и разными взглядами на жизнь собираются за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное. Программа «Бабий бунт» не только расскажет о том, что творится в мире, но и объяснит, почему так происходит, — сообщили в пресс-службе телеканала.
Вместе с Бузовой программу ведут Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева.
Первый выпуск вышел в эфир в понедельник, 27 ноября. В нём ведущие обсудили возможную отставку Рамзана Кадырова, сексуальные скандалы в Белом доме и венчание Захара Прилепина.
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