Ольга Бузова стала одной из ведущих новой программы «Бабий бунт» на «Первом канале».

Женщины-ведущие с разной судьбой и разными взглядами на жизнь собираются за одним столом, чтобы увидеть в потоке новостей самое интересное и актуальное. Программа «Бабий бунт» не только расскажет о том, что творится в мире, но и объяснит, почему так происходит, — сообщили в пресс-службе телеканала.