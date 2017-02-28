В Кемерове появится новый знак — «Гордость города Кемерово».

Награду могут получить горожане, которые способствовали развитию важных сфер: экономики, науки, строительства, культуры и другому.

Для определения кандидатов сформировали комиссию из депутатов, представителей профсоюзов и кемеровской администрации.

Почётный знак планируют вручать каждый год на праздновании Дня города.