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Кемеровчан будут награждать новым почётным знаком

Сегодня 09:55
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ssl.panoramio.com

В Кемерове появится новый знак — «Гордость города Кемерово».

Награду могут получить горожане, которые способствовали развитию важных сфер: экономики, науки, строительства, культуры и другому.

Для определения кандидатов сформировали комиссию из депутатов, представителей профсоюзов и кемеровской администрации.

Почётный знак планируют вручать каждый год на праздновании Дня города.

Комментарии 1
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кемеровчанин
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Разве что-то мешает заказать в рекламном агентстве такой значок?
Это же значок???!!!
Какой статус имеет этот значок (награда) для кемеровчанина?
Какие социальные гарантии от города будет иметь кемеровчанин?
И что за "мутная" комиссия будет определять заслуги кемеровчан?
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