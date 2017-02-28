Кемеровчан будут награждать новым почётным знаком
Сегодня 09:55
В Кемерове появится новый знак — «Гордость города Кемерово».
Награду могут получить горожане, которые способствовали развитию важных сфер: экономики, науки, строительства, культуры и другому.
Для определения кандидатов сформировали комиссию из депутатов, представителей профсоюзов и кемеровской администрации.
Почётный знак планируют вручать каждый год на праздновании Дня города.
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Это же значок???!!!
Какой статус имеет этот значок (награда) для кемеровчанина?
Какие социальные гарантии от города будет иметь кемеровчанин?
И что за "мутная" комиссия будет определять заслуги кемеровчан?