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Новокузнечан приглашают на бесплатную медицинскую консультацию

Сегодня 10:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
4erdak.ru

В Новокузнецке пройдет Всемирный день по борьбе со СПИДом. Приглашаются все желающие.

Напомним, что 1 декабря принято считать международным днём по борьбе со СПИДом. В рамках этого события в Новокузнецке пройдёт акция. Её цель — привлечь внимание к одной из главных проблем нашего времени.

В четверг, 30 ноября, в ДК «Алюминщик» пройдёт профилактическое мероприятие. Организует его Новокузнецкий центр медицинской профилактики совместно с городским отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», отделом общественных отношений, управлением культуры и комитетом по делам молодежи, центром профилактики и борьбы со СПИДом и Общественным советом при МВД.

Новокузнечанам расскажут, как не стать жертвой СПИДа, раздадут информационно-профилактические буклеты.

Самое главное, пришедшие новокузнечане смогут получить бесплатную консультацию медицинских специалистов.

После чего горожане смогут насладиться концертной программой, в которой примут участие не только коллективы ДК, но и представители городского комитета профсоюза работников здравоохранения Новокузнецка.

Начало акции в 14 часов.

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