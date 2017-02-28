Топливо в Кузбассе вновь подорожало. Теперь за литр бензина марки Аи-92 придётся выложить 36,5 рубля.
В последний раз подорожали все марки бензина и дизельное топливо на 30 копеек. Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля.
По данным экспертов, в ноябре в России зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин, это связано с сокращением запасов и уменьшением объемов производства. Аналитики считают, что в 2018 году цены на бензин в России могут превысить 50 рублей за литр.
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Рост цен на бензин вызывает резкий рост цен на все виды товаров и услуг, и, в первую очередь на продукты.
Позор нашему правительству, которое не умеет правильно хозяйствовать и категорически не желает уходить!
Оно нас доведёт до сумы и до войны!
А, тогда, что ты здесь опять околачиваешься?
Почему текст удаляешь?
Что там нецензурного?
На новогодний корпоратив не хватает.