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В Кузбассе нефтебароны вновь повысили цены на бензин: 80 копеек за неделю

Сегодня 10:20
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Топливо в Кузбассе вновь подорожало. Теперь за литр бензина марки Аи-92 придётся выложить 36,5 рубля.

В последний раз подорожали все марки бензина и дизельное топливо на 30 копеек. Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля.

По данным экспертов, в ноябре в России зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин, это связано с сокращением запасов и уменьшением объемов производства. Аналитики считают, что в 2018 году цены на бензин в России могут превысить 50 рублей за литр.

Комментарии 18
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Так вам и надо
3 36
Так вам и надо водятлы, я бы ещё транспортный налог раза в 3 повысил
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Андрей
24 0
Опять подорожал??Беспредельный рост цен!А тебе Вася пешеход хочу сказать,при росте цен на бензин дорожает все и сразу,начиная с перевозок и заканчивая продуктами
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Анонимный пользователь
22 0
Так вам и надо водятлы, я бы ещё транспортный налог раза в 3 повысил
Умник, так скоро и цены за проезд повысят - бензин же не только для легковушек дорожает)) Даже если маршрутки на газу, то газ тоже дорожает пропорционально росту цен на бензин! Или вы на велосипеде катаетесь круглый год? Да и продукты в рост пойдут. Или их в магазины по твоему методом телепортации доставляют)))
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жека
14 2
Ваньки-дурачки молчат, значит довольны.
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Павел Фомин
20 0
Так вам и надо водятлы, я бы ещё транспортный налог раза в 3 повысил
Не порите чушь!
Рост цен на бензин вызывает резкий рост цен на все виды товаров и услуг, и, в первую очередь на продукты.
Позор нашему правительству, которое не умеет правильно хозяйствовать и категорически не желает уходить!
Оно нас доведёт до сумы и до войны!
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Анонимный пользователь
1 3
Ваньки-дурачки молчат, значит довольны.
А ты жека не дурачок? чего мочишь сам то? в комментах воду лить это не в счёт
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\\\
3 6
Ваньки-дурачки молчат, значит довольны.
А что, дебилов и провокаторов сюда тоже пригласили?
А, тогда, что ты здесь опять околачиваешься?
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Яс
8 0
Так вам и надо водятлы, я бы ещё транспортный налог раза в 3 повысил
А ты на чем ездиешь!???чтоб тебе ослу проезд в общественном по 50 рублей сделалали!!!
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читатель
7 0
ясно, рецепт не меняется меньше кормить и больше доить
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ваньки-дурачки
4 0
ясно, рецепт не меняется меньше кормить и больше доить
Бе-бе-бе...
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1234
4 0
Так вам и надо водятлы, я бы ещё транспортный налог раза в 3 повысил
Чудище ты заморское!
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c
8 0
Так вам и надо водятлы, я бы ещё транспортный налог раза в 3 повысил
Вот такие же как ты тупые "экономисты" и у власти сидят! О будущем не думают. Это цепная реакция, поняли цену на топливо, автоматом подымется все остальное. И вообще ощущение, либо ты троль, либо не недоумок!
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Торговый
3 0
Вообще уже страх потеряли
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Гость
4 0
Так вам и надо водятлы, я бы ещё транспортный налог раза в 3 повысил
Ты идиот, или идиотка, вслед за ценой на бензин вырастет и цена на жрачку без которой ты не сможешь и на все подряд, и на твой лоховоз в котором ты трясешься каждый день
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Торговый
0 0
Админ тебе приплачивают?
Почему текст удаляешь?
Что там нецензурного?

На новогодний корпоратив не хватает.
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Вильям
3 0
и щас Тулеев опять такой: Беспредел! ко-ко-ко! понижайте! ко-ко-ко! надо разобраться!
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На своем месте.
0 0
Так вам и надо водятлы, я бы ещё транспортный налог раза в 3 повысил
Я бы поостерегся выдавать такие мысли... Думаю вам не очень понравится на маршрутке ездить по цене 50-60 рублей. А на пригород - ещё дороже!
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