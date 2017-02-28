Топливо в Кузбассе вновь подорожало. Теперь за литр бензина марки Аи-92 придётся выложить 36,5 рубля.

В последний раз подорожали все марки бензина и дизельное топливо на 30 копеек. Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32.25 рубля.

По данным экспертов, в ноябре в России зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин, это связано с сокращением запасов и уменьшением объемов производства. Аналитики считают, что в 2018 году цены на бензин в России могут превысить 50 рублей за литр.