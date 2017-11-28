Сигареты могут подорожать в России после введения минимальной розничной цены (МРЦ) на табачные изделия.
Как уже писал ВашГород.ру, с идеей ввести минимальную розничную цену на пачку сигарет в июне этого года выступила компания-производитель табачной продукции PMI. Инициативу поддержали и её конкуренты — компания JTI. По словам экспертов, если в России установят минимальную цену на сигареты, они станут дешевле.
Однако специалисты Центра экономических и финансовых исследований и разработок дают другие прогнозы. В случае введения обозначенного в антитабачной концепции акциза не менее 4 тысяч рублей за 1 тысячу сигарет пачка в среднем будет стоить 139 рублей. Об этом пишут «Известия».
По информации издания, Минфин и Минздрав поддерживают идею о введении МРЦ на табачную продукцию. Ранее о своей готовности выступить «за» сообщила Федеральная антимонопольная служба.
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