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В России могут резко подорожать сигареты

Сегодня 10:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
мояоколица.рф

Сигареты могут подорожать в России после введения минимальной розничной цены (МРЦ) на табачные изделия.

Как уже писал ВашГород.ру, с идеей ввести минимальную розничную цену на пачку сигарет в июне этого года выступила компания-производитель табачной продукции PMI. Инициативу поддержали и её конкуренты — компания JTI. По словам экспертов, если в России установят минимальную цену на сигареты, они станут дешевле.

Однако специалисты Центра экономических и финансовых исследований и разработок дают другие прогнозы. В случае введения обозначенного в антитабачной концепции акциза не менее 4 тысяч рублей за 1 тысячу сигарет пачка в среднем будет стоить 139 рублей. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, Минфин и Минздрав поддерживают идею о введении МРЦ на табачную продукцию. Ранее о своей готовности выступить «за» сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Комментарии 8
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Nikson
12 6
Так вам и надо курцы
ИДИОТЫ, это не борьба с курением!!! Народ травят своими ценами... С увеличением цены, курильщики переходят на дешёвые, более вредные сигареты... скоро самосад курить будут... (Вот.. только не говорите мне о вреде курения...)
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Павел Фомин
13 0
Табачные короли радостно потирают руки.
Их лобби в министерствах и ГД активно продавливает нужные миллиардерам решения.
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читатель
8 0
на продукты цены растут , тоже забота а гражданах ,наверное чтобы меньше жрали
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НОВОКУЗНЕЧАНКА
11 0
да сигареты подорожают, а кто на этом наживется, конечно не розничные продавцы а производитель монополист которому все мало, а розничным продавцам кинут 5-10% у них же МРЦ, ЛЮДИ БРОСАЙТЕ КУРИТЬ ХВАТИТ КОРМИТЬ ЭТИХ ДАРМОЕДОВ
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читатель
3 0
это один из способов грабежа населения
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Люмпен
1 0
ИДИОТЫ, это не борьба с курением!!! Народ травят своими ценами... С увеличением цены, курильщики переходят на дешёвые, более вредные сигареты... скоро самосад курить будут... (Вот.. только не говорите мне о вреде курения...)
Самосад не вреднее нынешних сигарет . Как в колбасе нет мяса , так и в сигаретах нет табака .
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Ктотов
0 0
Вполне логичный ход. Если курильщики готовы платить столько за пачку, то впоследствии и больше цену заломят. И 200р и 300р. Пока курить не бросят. Это не синька,которую можно самому влегкую сделать. Самосад это не выход. Слабо представляю современников с "козьей ножкой"в зубах на перекуре. Так что тут есть право выбора.
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