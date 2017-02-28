«Нормальная реакция россиянина на этот фильм». Олигарх и экс-владелец «Евросети» сделал щедрый подарок отряду «Лиза Алерт» после картины новосибирского режиссёра.

В Великобритании сейчас проходит Неделя российского кино, и картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева стала триумфатором фестиваля. У фильма три награды: главный приз фестиваля, лучший сценарий и лучшая женская роль, сообщает «РИА Новости».

Большое впечатление произвела «Нелюбовь» и на российского олигарха Евгения Чичваркина, который уже несколько лет живёт за границей. Прототипом поискового отряда в «Нелюбви» стал отряд «Лиза Алерт», и Чичваркин решил помочь волонтёрам.

«Мне позвонили с британского номера. Звонившая девушка представилась помощницей бизнесмена Евгения Чичваркина и сказала, что Евгений хотел бы помочь отряду „Лиза Алерт“ и спросила, каким образом он это может сделать. В связи с тем, что „Лиза Алерт“ не имеет расчетных счетов и не принимает деньги, я ответила, что помочь нам можно, приобретя оборудование для поисков, в котором мы очень нуждаемся всегда», — рассказала в соцсетях волонтёр отряда Екатерина Демидова.

Евгений Чичваркин купил для «Лизы Алерт» 20 навигаторов Garmin gpsmap 64 для поиска пропавших людей. Технику доставили домой волонтёру через сутки после личного разговора с бизнесменом.

«Естественная, нормальная реакция россиянина на этот фильм. Рекомендую вам поступить так же, как я», — признался в своём видеообращении сам благотворитель.

Напомним, фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева стал одним из самых титулованных фильмов года в России и выдвинут на «Оскар» от нашей страны. В июне режиссёр привозил картину на родину, в Новосибирск. Хотя Звягинцев давно живёт в Москве, все свои премьеры он обязательно лично показывает в Сибири.