К такому выводу пришли аналитики сайта HeadHunter, проведя опрос среди жителей Кемеровской области.

Специалисты спросили у кузбассовцев, хватает ли им денег на основные траты.

По данным опроса оказалось, что хватает зарплаты всего 17%. Около 38% респондентов рассказали, что с трудом дотягивают до зарплаты. А 45% и вовсе заявили, что денег, которые они зарабатывают, категорически не хватает.

И всего 4% опрошенных оказались довольны своими доходами.

В пресс-службе HeadHunter рассказали, что 39% кузбассовцев, которые считают свою зарплату достойной, работают в сфере добычи сырья.

Среди тех, кому категорически не хватает зарплаты, больше всего жителей Кемеровской области от 36 до 45 лет.

Больше всего кузбассовцы тратятся на еду — около 80% всех трат, ЖКХ — 39%, автомобиль 33%, аренду жилья или ипотеку — 28%, детей — 32%.

При этом кузбассовцы выходят из положения по-разному. 28% подрабатывают, примерно треть опрошенных рассказали, что полагаются на помощь мужа или жены. 27% заявили, что их материально поддерживают родители или дети.

«Чем младше респонденты, тем чаще существенную помощь оказывают им родители. 41% до 25 лет, 25% - до 35 лет, 16% - до 45 лет и 8% соискателям старше 45 лет», — рассказала представитель пресс-службы компании Елана Таращук.

Примерно 27% кузбассовцев рассказали, что помощи им ждать неоткуда, поэтому они вынуждены жить на то, что имеют.