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Всего 4% кузбассовцев считают свою зарплату достойной

Сегодня 11:00
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Tengrinews.kz

К такому выводу пришли аналитики сайта HeadHunter, проведя опрос среди жителей Кемеровской области.

Специалисты спросили у кузбассовцев, хватает ли им денег на основные траты.

По данным опроса оказалось, что хватает зарплаты всего 17%. Около 38% респондентов рассказали, что с трудом дотягивают до зарплаты. А 45% и вовсе заявили, что денег, которые они зарабатывают, категорически не хватает.

И всего 4% опрошенных оказались довольны своими доходами.

В пресс-службе HeadHunter рассказали, что 39% кузбассовцев, которые считают свою зарплату достойной, работают в сфере добычи сырья.

Среди тех, кому категорически не хватает зарплаты, больше всего жителей Кемеровской области от 36 до 45 лет.

Больше всего кузбассовцы тратятся на еду — около 80% всех трат, ЖКХ — 39%, автомобиль 33%, аренду жилья или ипотеку — 28%, детей — 32%.

При этом кузбассовцы выходят из положения по-разному. 28% подрабатывают, примерно треть опрошенных рассказали, что полагаются на помощь мужа или жены. 27% заявили, что их материально поддерживают родители или дети.

«Чем младше респонденты, тем чаще существенную помощь оказывают им родители. 41% до 25 лет, 25% - до 35 лет, 16% - до 45 лет и 8% соискателям старше 45 лет», — рассказала представитель пресс-службы компании Елана Таращук.

Примерно 27% кузбассовцев рассказали, что помощи им ждать неоткуда, поэтому они вынуждены жить на то, что имеют.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что средняя зарплата у педагогов в Кузбассе, по мнению Росстата — 49 000 рублей.

Комментарии 8
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Свой
1 1
Соискатели.))Улыбнуло. Понимаете,достойная зарплата - это всё абстрактно.Для кого-то вышедшего из леса,или китайца - 10.000 рублей это высшее счастье,а для кого-то зарплата в 100.000 рублей ни о чём и печаль.Благо что счастье никак не зависит от зарплаты,так называемый тоннаж счастья по жизни и деньги абсолютно разные вещи и хорошо что это именно так и не иначе.
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Андрей
0 0
Ну это нормально,хотя странно,некоторым директорам не хватает
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Читатель
0 0
О, да! Директору Финестры катастрофически не хватает денег!!((((( скольким людям не выплатил зарплату, все у него денег нет(((( вот у кого печаль, так печаль(((((
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Ъ
1 0
Кузбасские кузбассовцы и кузбассовки из Кузбасса... Лучше пишите: "дорогие земляки".
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читатель
0 0
О, да! Директору Финестры катастрофически не хватает денег!!((((( скольким людям не выплатил зарплату, все у него денег нет(((( вот у кого печаль, так печаль(((((
заявление в инспекцию по труду, и прокуратуру
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0 0
заявление в инспекцию по труду, и прокуратуру
там уже одна судится, но что то дела не идут...
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Федор
0 2
Зато автомобилей - куча. Весь город забит ими, наверное автомобили - признак бедных, ага. Понабрали кредитов, и ноют. Зато ходят уткнувшись в смартфоны. Видать тоже от недостатка денег.
Работать надо больше и совершенствовать свои навыки. Считаете мало получаете - переходите на работу более высоко оплачиваемую. Нет рабочих мест, достойных ваших навыков - переезжайте в соседние Новосибирск, Томск, Красноярск, там проще с работой.
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алекс
0 0
Зато автомобилей - куча. Весь город забит ими, наверное автомобили - признак бедных, ага. Понабрали кредитов, и ноют. Зато ходят уткнувшись в смартфоны. Видать тоже от недостатка денег.
Работать надо больше и совершенствовать свои навыки. Считаете мало получаете - переходите на работу более высоко оплачиваемую. Нет рабочих мест, достойных ваших навыков - переезжайте в соседние Новосибирск, Томск, Красноярск, там проще с работой.
да вы господин,судя по всему,из этих 4%процентов.поздравляю,но свои "советы"засуньте в место...ну вы знаете!
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