К такому выводу пришли аналитики сайта HeadHunter, проведя опрос среди жителей Кемеровской области.
Специалисты спросили у кузбассовцев, хватает ли им денег на основные траты.
По данным опроса оказалось, что хватает зарплаты всего 17%. Около 38% респондентов рассказали, что с трудом дотягивают до зарплаты. А 45% и вовсе заявили, что денег, которые они зарабатывают, категорически не хватает.
И всего 4% опрошенных оказались довольны своими доходами.
В пресс-службе HeadHunter рассказали, что 39% кузбассовцев, которые считают свою зарплату достойной, работают в сфере добычи сырья.
Среди тех, кому категорически не хватает зарплаты, больше всего жителей Кемеровской области от 36 до 45 лет.
Больше всего кузбассовцы тратятся на еду — около 80% всех трат, ЖКХ — 39%, автомобиль 33%, аренду жилья или ипотеку — 28%, детей — 32%.
При этом кузбассовцы выходят из положения по-разному. 28% подрабатывают, примерно треть опрошенных рассказали, что полагаются на помощь мужа или жены. 27% заявили, что их материально поддерживают родители или дети.
«Чем младше респонденты, тем чаще существенную помощь оказывают им родители. 41% до 25 лет, 25% - до 35 лет, 16% - до 45 лет и 8% соискателям старше 45 лет», — рассказала представитель пресс-службы компании Елана Таращук.
Примерно 27% кузбассовцев рассказали, что помощи им ждать неоткуда, поэтому они вынуждены жить на то, что имеют.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что средняя зарплата у педагогов в Кузбассе, по мнению Росстата — 49 000 рублей.
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Работать надо больше и совершенствовать свои навыки. Считаете мало получаете - переходите на работу более высоко оплачиваемую. Нет рабочих мест, достойных ваших навыков - переезжайте в соседние Новосибирск, Томск, Красноярск, там проще с работой.