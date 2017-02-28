Инспектор ДПС не может запретить водителю видеосъёмку.
Госавтоинспекция направила в свои региональные подразделения письмо, в котором разъясняется право участников дорожного движения проводить фото- и видеосъёмку, а также аудиозапись взаимодействия с сотрудником полиции. Документ подписал начальник ГИБДД Михаил Черников, сообщают «Известия».
Как писал ВашГород.ру, ранее из административного регламента ГИБДД исключили норму о том, что полицейский не должен препятствовать съёмке. Это вызвало общественный резонанс.
В письме ГИБДД уточняется, что норма, обязывающая сотрудника полиции не препятствовать съёмке, действительно исключена из регламента ГАИ. Однако это не означает, что водитель теперь не может включить камеру или диктофон.
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7. Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства. Кино- и фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" допускаются с разрешения суда.
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 223-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
7. Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства. Кино- и фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" допускаются с разрешения суда.
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 223-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
"Законодательством Российской Федерации не установлен запрет фото-, видеосъемку сотрудников полиции, в то же время названными нормативными правовыми актами определен перечень оснований, при наличии которых деятельность полиции может быть связана с ограничением информации о ее осуществлении"
"Законодательством Российской Федерации не установлен запрет фото-, видеосъемку сотрудников полиции, в то же время названными нормативными правовыми актами определен перечень оснований, при наличии которых деятельность полиции может быть связана с ограничением информации о ее осуществлении"
Запрещено снимать работников силовых ведомств, находящихся при исполнении своих обязанностей ?
Подобных запретов законодательство не содержит. Наоборот, Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 года №2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» (п. 3) устанавливает, что деятельность государственных органов осуществляется на принципах информационной открытости, что может выражаться, в частности, «в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов граждан».
Кроме того, если речь идет о сотрудниках ГИБДД, то фиксировать свой разговор с ними разрешено Приказом МВД от 2 марта 2009 г. №185 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения»:
25. Сотрудник не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством. О существовании запрета сотрудник должен сообщить участнику дорожного движения, производящему запись.