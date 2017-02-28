Инспектор ДПС не может запретить водителю видеосъёмку.

Госавтоинспекция направила в свои региональные подразделения письмо, в котором разъясняется право участников дорожного движения проводить фото- и видеосъёмку, а также аудиозапись взаимодействия с сотрудником полиции. Документ подписал начальник ГИБДД Михаил Черников, сообщают «Известия».

Как писал ВашГород.ру, ранее из административного регламента ГИБДД исключили норму о том, что полицейский не должен препятствовать съёмке. Это вызвало общественный резонанс.

В письме ГИБДД уточняется, что норма, обязывающая сотрудника полиции не препятствовать съёмке, действительно исключена из регламента ГАИ. Однако это не означает, что водитель теперь не может включить камеру или диктофон.