Кемеровчане уже вовсю им пользуются.
Строители завершили строительство пешеходного моста через реку Куро-Искитим возле дома № 8 по улице Родниковая, сообщили в пресс-службе администрации города.
Сначала специалисты установили буронабивные опоры, затем смонтировали опорные части мостового перехода. На последнем этапе установили пролётную конструкцию, перила и лестницы. Всего же мост длиной 25 метров.
Им без труда смогут воспользоваться и маломобильные граждане, поскольку конструкция моста предусматривает пандусы.
Также в ведомстве напомнили, что это не единственный в городе мост, на котором велись ремонтные работы в это сезоне. Например, на пешеходном мосту через Большую Камышную возле дома № 264 на проспекте Кузнецком полностью заменили деревянный настил.
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