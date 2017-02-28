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В Кемерове завершили строительство нового пешеходного моста

Сегодня 11:20
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
администрация Кемерова

Кемеровчане уже вовсю им пользуются.

Строители завершили строительство пешеходного моста через реку Куро-Искитим возле дома № 8 по улице Родниковая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сначала специалисты установили буронабивные опоры, затем смонтировали опорные части мостового перехода. На последнем этапе установили пролётную конструкцию, перила и лестницы. Всего же мост длиной 25 метров.

Им без труда смогут воспользоваться и маломобильные граждане, поскольку конструкция моста предусматривает пандусы.

Также в ведомстве напомнили, что это не единственный в городе мост, на котором велись ремонтные работы в это сезоне. Например, на пешеходном мосту через Большую Камышную возле дома № 264 на проспекте Кузнецком полностью заменили деревянный настил.

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