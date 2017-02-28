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Новокузнечане боятся отмены городского автобусного маршрута

Сегодня 11:15
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
busphoto.ru

Читатели сайта ВашГород.ру опасаются отмены городского автобусного маршрута № 61а «Абашево — Новобайдаевка — Вокзал».

Напомним, муниципальный маршрут № 61а проходит через три района города: Орджоникидзевский, Кузнецкий и Центральный. А в феврале 2016 года проводился эксперимент, который предполагал движение по проспекту Курако и улице Кирова в сторону Новобайдаевского района.

Как пояснили журналистам ВашГород.ру в Управлении транспорта и связи Новокузнецка, автобусный маршрут № 61а отменять никто не собирается.

«Маршрут 61А присутствует в социальном заказе на I квартал 2018 года и по прежнему остается социальным маршрутом», — отметили в УТиСе.

Также недавно было изменено расписание. Раньше маршрут ходил только в будние дни, теперь же он стал курсировать ежедневно.

Комментарии 1
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Ветер перемен...
1 0
ВГ вы красавцы!!!! Чётко,быстро,понятно. 8-)
А вот то,что сокращают количество единиц трамваев номер 6 и номер 8 уже точная инфа. Помнится пассажиры возмущались прошлый раз,когда администрация города сократила муниципальный заказ.
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