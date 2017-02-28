Подать заявление на получение маткапитала будет проще.

Минтруд ввёл новые правила оформления документов. Так, при подаче заявления россиянам не нужно будет предоставлять СНИЛС, пишет Лайф.ру.

По новым правилам, если заявление отправлено по почте, в территориальном отделении Пенсионного фонда его зарегистрируют не позднее первого рабочего дня, который следует за днём получения.

Новые правила начнут действовать с 4 декабря этого года.

Напомним, материнский капитал выплачивается семьям после рождения второго и последующих детей. Сегодня его размер составляет 453 тысячи рублей.