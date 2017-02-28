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В Новокузнецке открыли самый большой в области каток

Сегодня 12:00
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

ВашГород.ру рассказывал, что на стадионе «Металлург» в Новокузнецке заливают открытый каток.

Вчера, 27 ноября, прошло официальное открытие. Об этом рассказал в соцсетях Сергей Кузнецов.

Открытый каток на «Металлурге» — самый большой в Кузбассе. Лёдовое покрытие расположено по кругу, вокруг стадиона. Длина круга — 400 метров. А ширина дорожки 12 метров.

«Есть где разогнаться!» — прокомментировал параметры катка Сергей Кузнецов.

Также он рассказал, что первыми выйти на лёд нового катка выпала честь юным новокузнецким хоккеистам и фигуристкам. Они остались довольны качеством льда.

На катке есть все условия, что новокузнечане, приходя туда, чувствовали себя комфортно: тёплая раздевалка и кафе, где можно погреться и выпить горячий чай. А чтобы кататься было веселей — играет музыка.

Напомним, что на открытом катке также работает прокат и заточка коньков.

«В этом году во всех районах города будет открыто 39 катков, часть из них уже практически готова и завтра будет ждать всех желающих. Каждый горожанин, от новичка до профессионала, может придти на любую из площадок и насладиться этим прекрасным зимним видом спорта!» — рассказал глава города.

Открытый каток на центральном стадионе будет работать в будние дни (кроме понедельника) с 17:00 до 21:00. В выходные — с 13:00 до 17:00 и с 18:00 до 22:00 часов.

Час катания — 150 рублей. Прокат коньков — 100 рублей час.

Комментарии 4
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конь лохматый
0 1
Его чистить хоть будут?
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123™
1 0
Красный половичок? О_о
Они там чо – Башара Асада встречали или беглого Плотницкого?
А хде же оркестр тада?

На запсибе кстати дешевле каток — 100 руб/ч.
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Хапаразигастус
0 0
Приему на фэтбайке, заценю xD
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