ВашГород.ру рассказывал, что на стадионе «Металлург» в Новокузнецке заливают открытый каток.
Вчера, 27 ноября, прошло официальное открытие. Об этом рассказал в соцсетях Сергей Кузнецов.
Открытый каток на «Металлурге» — самый большой в Кузбассе. Лёдовое покрытие расположено по кругу, вокруг стадиона. Длина круга — 400 метров. А ширина дорожки 12 метров.
«Есть где разогнаться!» — прокомментировал параметры катка Сергей Кузнецов.
Также он рассказал, что первыми выйти на лёд нового катка выпала честь юным новокузнецким хоккеистам и фигуристкам. Они остались довольны качеством льда.
На катке есть все условия, что новокузнечане, приходя туда, чувствовали себя комфортно: тёплая раздевалка и кафе, где можно погреться и выпить горячий чай. А чтобы кататься было веселей — играет музыка.
Напомним, что на открытом катке также работает прокат и заточка коньков.
«В этом году во всех районах города будет открыто 39 катков, часть из них уже практически готова и завтра будет ждать всех желающих. Каждый горожанин, от новичка до профессионала, может придти на любую из площадок и насладиться этим прекрасным зимним видом спорта!» — рассказал глава города.
Открытый каток на центральном стадионе будет работать в будние дни (кроме понедельника) с 17:00 до 21:00. В выходные — с 13:00 до 17:00 и с 18:00 до 22:00 часов.
Час катания — 150 рублей. Прокат коньков — 100 рублей час.
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Они там чо – Башара Асада встречали или беглого Плотницкого?
А хде же оркестр тада?
На запсибе кстати дешевле каток — 100 руб/ч.