ВашГород.ру рассказывал, что на стадионе «Металлург» в Новокузнецке заливают открытый каток.

Вчера, 27 ноября, прошло официальное открытие. Об этом рассказал в соцсетях Сергей Кузнецов.

Открытый каток на «Металлурге» — самый большой в Кузбассе. Лёдовое покрытие расположено по кругу, вокруг стадиона. Длина круга — 400 метров. А ширина дорожки 12 метров.

«Есть где разогнаться!» — прокомментировал параметры катка Сергей Кузнецов.

Также он рассказал, что первыми выйти на лёд нового катка выпала честь юным новокузнецким хоккеистам и фигуристкам. Они остались довольны качеством льда.

На катке есть все условия, что новокузнечане, приходя туда, чувствовали себя комфортно: тёплая раздевалка и кафе, где можно погреться и выпить горячий чай. А чтобы кататься было веселей — играет музыка.

Напомним, что на открытом катке также работает прокат и заточка коньков.

«В этом году во всех районах города будет открыто 39 катков, часть из них уже практически готова и завтра будет ждать всех желающих. Каждый горожанин, от новичка до профессионала, может придти на любую из площадок и насладиться этим прекрасным зимним видом спорта!» — рассказал глава города.

Открытый каток на центральном стадионе будет работать в будние дни (кроме понедельника) с 17:00 до 21:00. В выходные — с 13:00 до 17:00 и с 18:00 до 22:00 часов.

Час катания — 150 рублей. Прокат коньков — 100 рублей час.