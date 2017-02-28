ВашГород.ру ждёт фото интерьеров от своих читателей. А самые активные получат призы от нашего партнёра проекта, магазина «Обнови обои».
Суть заключается в следующем: читатели ВашГород.ру могут присылать на нашу почту news@vashgorod.ru фото интерьеров своих квартир или домов и вопросы, которые интересуют.
А наш эксперт вынесет свой вердикт по некоторым вариантам: гармонично ли цветовое решение в интерьере, правильно ли расставлены акценты, соответствует ли дизайн назначению помещения, верно ли выбран стиль и поддержан ли он в деталях, каковы основные ошибки и находки каждого пространства?
За один выпуск будут рассматриваться не более пяти интерьеров. Список формируется согласно очереди. А самые активные получат призы.
Напомним, в качестве тестовой версии в первом выпуске мы предложили дизайнеру Елене Илюшкиной оценить интерьеры квартир, в которых живут журналисты ВашГород.ру.
Ждём ваших фотографий!
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