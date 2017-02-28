Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Недвижимость и строительство

Читатели ВашГород.ру могут поучаствовать в проекте и выиграть призы

Сегодня 12:35
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру ждёт фото интерьеров от своих читателей. А самые активные получат призы от нашего партнёра проекта, магазина «Обнови обои».

Суть заключается в следующем: читатели ВашГород.ру могут присылать на нашу почту news@vashgorod.ru фото интерьеров своих квартир или домов и вопросы, которые интересуют.

А наш эксперт вынесет свой вердикт по некоторым вариантам: гармонично ли цветовое решение в интерьере, правильно ли расставлены акценты, соответствует ли дизайн назначению помещения, верно ли выбран стиль и поддержан ли он в деталях, каковы основные ошибки и находки каждого пространства?

За один выпуск будут рассматриваться не более пяти интерьеров. Список формируется согласно очереди. А самые активные получат призы.

Напомним, в качестве тестовой версии в первом выпуске мы предложили дизайнеру Елене Илюшкиной оценить интерьеры квартир, в которых живут журналисты ВашГород.ру.

Ждём ваших фотографий!

Ваши объявления

+добавить свое
Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Персоны
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ