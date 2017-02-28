Кузбасские врачи провели сложную операцию ребёнку с тяжёлым врождённым заболеванием.

Недуг, которым страдает 7-летний пациент из Новосибирска, сопровождается задержкой физического и нейропсихического развития, нарушениями функций конечностей, деформацией грудной клетки. Кроме того, ребёнок самостоятельно не глотает, а пищу и лекарства он принимает через зонд.

Чтобы помочь таким пациентам, нужна установка гастростомы. В Новосибирском центре паллиативной помощи такие операции проводят. Но метод, который используют врачи, оказался неприменим в случае с этим ребёнком.

Медики из Новосибирска обратились за помощью к коллегам из Кемерова, так как кузбасские хирурги используют более щадящий метод — лапароскопическую гастростомию. Гастростома — это имитация пищевода искусственным образом. Сама операция по осуществлению наложения гастростомы называется гастростомией.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, 13 ноября маленького пациента доставили в областную детскую клиническую больницу, а 14 ноября ему сделали операцию. Её провели заместитель директора по хирургии Константин Ковальков и заведующая отделением общей хирургии Евгения Полуконова.

По словам врачей, операция улучшила состояние ребёнка, качество его жизни и уход за ним. Питание и лекарства он получает в полном объёме. Сейчас пациента готовят к выписке, а его маму обучают правильно ухаживать за прооперированным ребёнком.

Отмечается, что лапароскопическая гастростомия проводится в областной детской клинической больнице с 2014 года. За это время гастростома лапароскопическим (малотравматичным) способом установлена 34 детям, в том числе пациентам из других регионов.