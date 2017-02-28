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Кузбассовец предложил необычный способ борьбы со старыми деревьями

Сегодня 13:00
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
M-en.fishki.net

Их житель Кемеровской области предлагает окультуривать.

На сайте «Банк идей» оставили очередное предложение. Оно касается борьбы со старыми деревьями, которые представляют опасность для здоровья и жизни горожан.

По словам жителя Кемеровской области Александра, в центральных районах городов эта проблема решается соответствующими службами. Опасные деревья вырубают. Но после вырубки остаются неприглядные пеньки.

С ними автор идеи и предлагает бороться, однако отнюдь не выкорчёвыванием, а иным способом — окультуриванием.

«Окультурить предлагаю их резьбой по дереву — есть же мастера, которые занимаются подобным делом, если грамотно к ним подойти и заинтересовать — то по всем городам области появятся вместо сухих пеньков от некогда красивых деревьев замечательные, а может и даже расписные, композиции из дерева», — предложил Александр.

Мужчина даже предоставил фото, как, по его мнению, должны выглядеть окультуренные стволы.

Комментарии 2
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Читатель
1 1
Предложил - делай!
Кто платить будет за это окультуривание? На необходимое не выделяют деньги, а мастера за "спасибо" не пойдут работать
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1
0 0
деревья новые сажать надо, а не пеньки вырезать обрезать
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