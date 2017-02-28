Их житель Кемеровской области предлагает окультуривать.

На сайте «Банк идей» оставили очередное предложение. Оно касается борьбы со старыми деревьями, которые представляют опасность для здоровья и жизни горожан.

По словам жителя Кемеровской области Александра, в центральных районах городов эта проблема решается соответствующими службами. Опасные деревья вырубают. Но после вырубки остаются неприглядные пеньки.

С ними автор идеи и предлагает бороться, однако отнюдь не выкорчёвыванием, а иным способом — окультуриванием.

«Окультурить предлагаю их резьбой по дереву — есть же мастера, которые занимаются подобным делом, если грамотно к ним подойти и заинтересовать — то по всем городам области появятся вместо сухих пеньков от некогда красивых деревьев замечательные, а может и даже расписные, композиции из дерева», — предложил Александр.

Мужчина даже предоставил фото, как, по его мнению, должны выглядеть окультуренные стволы.