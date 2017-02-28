Российский интернет-магазин одежды и аксессуаров Lamoda добавил в своё приложение функцию поиска товаров по фотографии.

Пользователь может выбрать фотографию из памяти телефона или сделать снимок, а приложение определит все предметы одежды и предложит схожие из ассортимента Lamoda. Об этом пишет retail.ru с ссылкой на газету «Ведомости».

Отмечается, что ассортимент магазина составляет порядка 3 миллионов позиций. По словам экспертов, новая опция сэкономит время покупателей и облегчит поиск нужных товаров.