Популярный интернет-магазин упростил покупателям поиск товаров
Сегодня 13:32
Российский интернет-магазин одежды и аксессуаров Lamoda добавил в своё приложение функцию поиска товаров по фотографии.
Пользователь может выбрать фотографию из памяти телефона или сделать снимок, а приложение определит все предметы одежды и предложит схожие из ассортимента Lamoda. Об этом пишет retail.ru с ссылкой на газету «Ведомости».
Отмечается, что ассортимент магазина составляет порядка 3 миллионов позиций. По словам экспертов, новая опция сэкономит время покупателей и облегчит поиск нужных товаров.
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