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Популярный интернет-магазин упростил покупателям поиск товаров

Сегодня 13:32
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
simai.studio

Российский интернет-магазин одежды и аксессуаров Lamoda добавил в своё приложение функцию поиска товаров по фотографии.

Пользователь может выбрать фотографию из памяти телефона или сделать снимок, а приложение определит все предметы одежды и предложит схожие из ассортимента Lamoda. Об этом пишет retail.ru с ссылкой на газету «Ведомости».

Отмечается, что ассортимент магазина составляет порядка 3 миллионов позиций. По словам экспертов, новая опция сэкономит время покупателей и облегчит поиск нужных товаров.

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