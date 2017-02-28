С 24 ноября о его местонахождение ничего неизвестно.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в отдел МВД «Беловский» обратилась бабушка пропавшего парня. Она рассказали, что её внук Евгений Привалов ушёл из дома 24 ноября около 20 часов. С тех пор о нём ничего неизвестно.
Как сообщили в ведомстве, 15-летний подросток пропал в посёлке Артышта. На данный момент ориентировки разосланы во все районы и города области, идут поисковые мероприятия.
На вид парню 13 -14 лет. Рост 150 сантиметров. Глаза карие, короткая стрижка. Одет в чёрную куртку, чёрную шапку и синие трико.
С собой у пропавшего был чёрный рюкзак с ноутбуком и телефон.
Также в пресс-службе сообщили, что ранее Евгений Привалов уже уходил из дома.
Если вы знаете что-либо о местонахождении подростка, просьба сообщить по номеру: 8-(38 452)-2−88−27, 3−15−71, 3−37−12 или 02.
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