С 24 ноября о его местонахождение ничего неизвестно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в отдел МВД «Беловский» обратилась бабушка пропавшего парня. Она рассказали, что её внук Евгений Привалов ушёл из дома 24 ноября около 20 часов. С тех пор о нём ничего неизвестно.

Как сообщили в ведомстве, 15-летний подросток пропал в посёлке Артышта. На данный момент ориентировки разосланы во все районы и города области, идут поисковые мероприятия.

На вид парню 13 -14 лет. Рост 150 сантиметров. Глаза карие, короткая стрижка. Одет в чёрную куртку, чёрную шапку и синие трико.

С собой у пропавшего был чёрный рюкзак с ноутбуком и телефон.

Также в пресс-службе сообщили, что ранее Евгений Привалов уже уходил из дома.

Если вы знаете что-либо о местонахождении подростка, просьба сообщить по номеру: 8-(38 452)-2−88−27, 3−15−71, 3−37−12 или 02.