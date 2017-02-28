Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Авто

Эксперты дали прогноз по росту цен на бензин

Сегодня 14:51
аватар автора
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zt116.ru

Бензин и дизель не будут дорожать до конца года.

К концу ноября практически все нефтекомпании запланировали увеличение продаж бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже на 7 процентов, а дизеля — на 20 процентов. Предполагается, что это позволит остановить начавшийся рост цен, пишут «Известия».

Сейчас литр Аи-92 в среднем по России стоит 38 рублей, Аи-95 — 41 рубль, цена дизеля — 39 рублей за литр. По мнению аналитиков, до конца года цены не изменятся.

Между тем, сегодня ВашГород.ру сообщал, что топливо в Кузбассе вновь подорожало — до 36,5 рубля за литр Аи-92.

На прошлой неделе на 30 копеек выросла стоимость всех марок бензина и дизельного топлива. Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32,25 рубля.

По данным экспертов, в ноябре в России зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин, это связано с сокращением запасов и уменьшением объёмов производства. Аналитики считают, что в 2018 году цены на бензин в России могут превысить 50 рублей за литр.

Комментарии 8
Добавить комментарий
аватар
жека
22 0
очень плохо, что не будет повышения...ваньки-дурачки должны прочувствовать, всё величие россии....ведь крыму и сирии деньги важней....а ваньки-дурачки могут и без денег, хоровод водить, вокруг бессменного лидера...такой молчаливый хоровод..
ответить
аватар
1
21 0
Ну вот, декабрь еще на дешевом поездим )))))
Спасибо, царь батюшка.
Вот только акцизы новые еще не вводили, а уже подорожал....
ответить
аватар
108
16 0
Сейчас протулеевские СМИ будут верещать, что это заслуга Тулеева и это его очередной подвиг.
ответить
аватар
Дон Хенаро 50180
10 1
Стабильность как говорит наш Гарант и его прихвостень наш местный.
А то что НПЗ времен второй мировой никого не волнует, то что у нас процент глубины переработки нефти один из самых низких среди развитых стран никого не волнует. Зачем вкладываться если можно толкнуть за рубеж, а на внутренний рынок толкнуть еще дороже, вата схавает и будет рада
ответить
аватар
Прохожий
7 0
Зарекалась Свинья в грязи не валятся.Да больно лужа была хороша!
ответить
аватар
старый еврей
4 0
А где Тулеевские бизнесмены Кушнеровы, Говоры которые обещали построить Яйский нефтеперерабатывающий завод и обеспечить Кузбасс дешёвым своим бензином? Или опять объегорили старенького Губернатора. Денежки на карман,а бензин подороже? Какую уже очередь уже достраивают в свой карман? Скажика Феня ?
ответить
аватар
эксперт
5 0
после того как народ принял "платон", курортный сбор; повышения цен НА ВСЁ это закономерность.
ответить
аватар
[±]
8 0
А где Тулеевские бизнесмены Кушнеровы, Говоры которые обещали построить Яйский нефтеперерабатывающий завод и обеспечить Кузбасс дешёвым своим бензином? Или опять объегорили старенького Губернатора. Денежки на карман,а бензин подороже? Какую уже очередь уже достраивают в свой карман? Скажика Феня ?
Два еврея- Говор и Кушнеров делят денежки с казахским евреем- Тулеевым. А то, что кто- то три года назад обещал, то уже ими забыто.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Персоны
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ