Бензин и дизель не будут дорожать до конца года.

К концу ноября практически все нефтекомпании запланировали увеличение продаж бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже на 7 процентов, а дизеля — на 20 процентов. Предполагается, что это позволит остановить начавшийся рост цен, пишут «Известия».

Сейчас литр Аи-92 в среднем по России стоит 38 рублей, Аи-95 — 41 рубль, цена дизеля — 39 рублей за литр. По мнению аналитиков, до конца года цены не изменятся.

Между тем, сегодня ВашГород.ру сообщал, что топливо в Кузбассе вновь подорожало — до 36,5 рубля за литр Аи-92.

На прошлой неделе на 30 копеек выросла стоимость всех марок бензина и дизельного топлива. Для сравнения, в начале июня 2016 года цена бензина марки Аи-92 составляла всего 32,25 рубля.

По данным экспертов, в ноябре в России зафиксирован беспрецедентный рост оптовых цен на бензин, это связано с сокращением запасов и уменьшением объёмов производства. Аналитики считают, что в 2018 году цены на бензин в России могут превысить 50 рублей за литр.