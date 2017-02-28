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В Кемерове запустят светодинамический фонтан

Сегодня 15:12
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemerovo.ru, vk.com

Площадь у драмтеатра в Кемерове украсит светодинамический фонтан.

Сегодня, 28 ноября, специалисты приступили к его монтажу.

Металлические конструкции стилизованы под струи воды, праздничную иллюминацию создадут гирлянды из дюралайта и стробоскопы, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

А на площади Советов уже завершили сборку главной ёлки Кузбасса. Её высота — 20,5 метра. Это почти 2 тысячи хвойных лапок, в которые вплетено по 48 светодиодов синего, красного и белого цветов.

Кроме того, на главной площади Кемерова появятся фигуры Снегурочки и Деда Мороза, световая композиция «В гостях у зимней сказки», лайт-боксы и ледяные фигуры героев из мультфильмов. На строительство сказочного зимнего городка уйдёт больше 120 кубометров льда.

Городские улицы украсят более 100 баннеров, перетяжек и рекламных щитов с новогодними поздравлениями

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