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В Новокузнецк приедет известный тайбоксёр

Сегодня 15:20
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Он будет тренировать новокузнецких спортсменов все новогодние праздники.

Такой подарок к Новому году решило сделать руководство зала единоборств «From Russia».

«С 4−11 января к нам приглашён наш друг и тренер из Таиланда — Dock,
который будет тренировать вас в тай-стайле все Новогодние праздники!» — рассказали организаторы тренировок по тайскому боксу.

Знаменитый спортсмен по прозвищу Dock родом из Таиланда, провёл в своей карьере более 200 боёв, а также воспитал немало чемпионов, в том числе победителей самого известного стадиона Lumpinee. Сейчас тайбоксёр работает и живёт в Китае.

«Мы его пригласили специально в подарок для наших постоянных бойцов в зале, кто ходит и тренируется в зал „From Russia“ и для тех, кто любит тайский бокс, но не может поехать потренироваться в Таиланд. Такой новогодний подарок. Будет чистый тай-стайл на тренировках», — рассказали организаторы мероприятия.

Тренировки будут проходить два раза в день, как это традиционно делают спортсмены в Таиланде. Для владельцев клубных абонементов — бесплатно. Все остальные могут посетить первую тренировку абсолютно бесплатно. Затем будет необходимо приобрести абонемент на посещение зала.

Подробности по телефону: 8−952−169−26−26


Комментарии 5
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Дон Хенаро 50180
4 1
Все боксеры макаки с отбитым мозгом....
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GOSHENKA
2 0
Кому он "известен"? Гуглил, на ю-тьюбе искал... НИКОМУ он неизвестен, нет такого!!!
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z
1 0
А чего тренировать то будет? Столько разный бойцовых школ, а как дербанили кубас, так и дербанят.
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виктор
0 0
Дон Хенаро:
Все боксеры макаки с отбитым мозгом....
откуда такие познание, ты хоть раз общался с хорошими боксерами .ты лично с ними знаком. запомни умник .злои , гоношистыи, дерганыи мужичок не когда не станет хорошим боксером. лично я знаком с многими таи боксерами кузбасса.
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