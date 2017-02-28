Он будет тренировать новокузнецких спортсменов все новогодние праздники.

Такой подарок к Новому году решило сделать руководство зала единоборств «From Russia».

«С 4−11 января к нам приглашён наш друг и тренер из Таиланда — Dock,

который будет тренировать вас в тай-стайле все Новогодние праздники!» — рассказали организаторы тренировок по тайскому боксу.

Знаменитый спортсмен по прозвищу Dock родом из Таиланда, провёл в своей карьере более 200 боёв, а также воспитал немало чемпионов, в том числе победителей самого известного стадиона Lumpinee. Сейчас тайбоксёр работает и живёт в Китае.

«Мы его пригласили специально в подарок для наших постоянных бойцов в зале, кто ходит и тренируется в зал „From Russia“ и для тех, кто любит тайский бокс, но не может поехать потренироваться в Таиланд. Такой новогодний подарок. Будет чистый тай-стайл на тренировках», — рассказали организаторы мероприятия.

Тренировки будут проходить два раза в день, как это традиционно делают спортсмены в Таиланде. Для владельцев клубных абонементов — бесплатно. Все остальные могут посетить первую тренировку абсолютно бесплатно. Затем будет необходимо приобрести абонемент на посещение зала.

Подробности по телефону: 8−952−169−26−26



